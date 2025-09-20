Tempo di lettura: ~2 min

“Laudate Dominum – Concerto per la Pace” Festival di Musica Sacra della Regione Lazio Roma, 21 settembre 2025 - Chiesa di Santa Maria della Vittoria

Domenica 21 settembre 2025, alle ore 18:30 (apertura al pubblico dalle 18:00), la Chiesa di Santa Maria della Vittoria (Via XX Settembre, 17), ospiterà l’evento musicale “Laudate Dominum – Concerto per la Pace”, facente parte del progetto “Sulle Tracce dell’Invisibile”, sostenuto dalla REGIONE LAZIO – LAZIO CREA ed inserito nelFESTIVAL DI MUSICA SACRA 2025.

In un tempo in cui il mondo continua a essere attraversato da conflitti armati, tensioni politiche e crisi umanitarie, Roma risponde con il linguaggio universale della musica. Il concerto si inserisce in un contesto simbolico: pochi giorni dopo la Giornata Internazionale della Pace, in un anno segnato da nuove guerre e profonde fratture geopolitiche, la musica sacra diventa occasione di riflessione e invito all’unità.

Non un semplice spettacolo, ma un messaggio culturale e spirituale che parla al presente. “Sulle Tracce dell’Invisibile”, ideato e prodotto dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group, è dedicata alla memoria di Padre Emidio Alessandrini, penitenziere presso la Basilica di Sant’Antonio da Padova in Laterano, scomparso durante la pandemia da Covid-19.

Questa quarta tappa del progetto, è nata per dare voce a quell’anelito di pace che attraversa la società. La prestigiosa Direzione Artistica è affidata alla Dott.ssa PINA TRAINI (Giornalista Sala Stampa del Vaticano), che ha voluto dare al progetto un’impronta internazionale, capace di coniugare arte e impegno civile.

Alla guida del concerto ci sarà il Maestro Binyamin Greilsammer, di Gerusalemme, organista e direttore di coro di fama internazionale, esperto di musica Barocca. Con lui un cast di artisti di primo piano: il Soprano Martina Mannozzi, il Mezzosoprano Roberta Conticello, il Tenore Paolo Mascari e il Baritono Giacomo Balla.

La Voce recitante sarà quella di Virginia Barrett, che intreccerà parola e musica in un percorso di meditazione eascolto. “Laudate Dominum – Concerto per la Pace” intende affermare la forza della musica sacra come linguaggio che travalica le barriere, unendo memoria e tradizione alla necessità di un messaggio contemporaneo: l’arte può diventare strumento di pace e dialogo universale.

Anche questa tappa si conferma strumento di espressione culturale e spirituale di grande respiro, capace di collocare Roma al centro di una riflessione internazionale sul valore dell’arte in tempi di divisione.

L’ingresso​al​concerto​è​gratuito,​con​prenotazione​obbligatoria​scrivendo​a

sulletraccedellinvisibile@gmail.