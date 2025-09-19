Longo taglia corto: “Critiche? Le prendo io, i ragazzi vanno solo applauditi” Video

Tempo di lettura: ~2 min

Crotone-Siracusa, Mister Longo alla vigilia: “Serve continuità e attenzione ai dettagli”

L’allenatore del Crotone analizza il momento della squadra e presenta la sfida contro il Siracusa

Alla vigilia della sfida Crotone-Siracusa, Mister Luca Longo ha incontrato la stampa per commentare il momento della squadra e presentare i temi tattici e motivazionali della gara.

Il clima nello spogliatoio e il sostegno della società

Longo ha esordito sottolineando il clima positivo che si respira a Crotone, nonostante le difficoltà del campionato:

“Chi è arrivato da poco è rimasto sorpreso dalla serenità che si vive qui. La società, in particolare il presidente Giovanni Vrenna, ci mette nelle condizioni ideali per lavorare senza pressioni. Voglio esprimere la mia solidarietà alla proprietà e alla direzione: siamo concentrati solo sul nostro percorso di crescita”.

Identità e mentalità: il vero punto di forza

Per il tecnico rossoblù, il segreto è la cultura del lavoro:

“Non è l’avversario a determinare la nostra prestazione, ma il nostro atteggiamento. Se ripeteremo la qualità vista nell’ultima partita, le vittorie arriveranno. Non sottovalutiamo il Siracusa, una squadra che ha sempre reso la vita difficile agli avversari, anche nelle sconfitte”.

L’importanza dei dettagli

Rispondendo a una domanda sulla chiave tattica, Longo ha ribadito un concetto chiave:

“Il dettaglio fa la differenza. Basta mezzo metro di anticipo o un posizionamento corretto per trasformare un’azione in gol o evitarlo. Lavoriamo su questo, per essere più concreti e solidi”.

Il Siracusa: avversario ostico nonostante i risultati

Il tecnico ha analizzato la prossima rivale:

“Il Siracusa parte con un 4-3-3 molto mobile, ruota tanto i suoi uomini e cerca di creare caos negli avversari. Dovremo essere bravi a neutralizzare queste situazioni e a sfruttare i nostri spazi in fase offensiva”.

Campionato equilibrato e rotazioni in vista

Parlando del campionato, Longo ha spiegato:

“Il Girone C è molto competitivo: non ci saranno percorsi netti, tutte le squadre perderanno punti. La continuità sarà decisiva. Contro il Siracusa darò spazio a tutta la rosa: con tre partite in una settimana, le rotazioni saranno inevitabili”.

Identità e obiettivo

Infine, un messaggio chiaro:

“Il nostro obiettivo è costruire una squadra con un’identità forte. Vogliamo un Crotone coraggioso, capace di dominare e di essere leggero, senza farsi appesantire dalla pressione. Se continuiamo così, sono certo che i risultati arriveranno”.



