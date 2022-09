Maltempo: allerta meteo su Sicilia e Calabria

ROMA, 12 SET - Una perturbazione presente sul Tirreno meridionale porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Calabria. In serata i fenomeni interesseranno anche la Sicilia mentre sui restanti settori tirrenici centro-meridionali saranno più isolati e meno intensi.

Il dettaglio

In queste ultime 24 ore un insidioso vortice ciclonico con centro motore sulla Sardegna ha provocato una fase di brutto tempo che ha colpito soprattutto l'estremo Nordovest, alcuni tratti delle coste toscane, laziali e gran parte della Sardegna. Su queste zone si sono verificati forti rovesci localmente a sfondo temporalesco anche se non si sono registrati particolari disagi.In mattinata si sono verificati i primi rovesci anche intensi lungo i comparti centrali e sud-orientali della Sardegna. Deboli piogge invece, hanno bagnato il settore interno della Sicilia specie quello orientale, mentre sul resto del Paese abbiamo avuto condizioni meteo tranquille a in gran parte soleggiate.

Andiamo a vedere la nostra diretta. Ora il vortice depressionario sta muovendo lentamente il suo baricentro in direzione della Sicilia mantenendo ancora condizioni di tempo molto instabile.

Primi temporali intensi si stanno verificando sul comparto orientale della Sicilia e zone interne della Calabria. Insomma, per ora il maltempo non molla ancora alcune regioni del Paese dove ci attendiamo rovesci, temporali e locali nubifragi.

Ma andiamo con ordine e vediamo come evolverà la situazione nelle prossime ore e fino a questa sera.

Nel corso del pomeriggio e fino alle prime ore della sera, sotto stretta osservazione saranno i settori centro-meridionali sardi e quelli più settentrionali della Sicilia con ancora il rischio di forti rovesci ed isolati nubifragi.

Tra la sera e la notte invece, la fase di maltempo comincerà rapidamente a perdere di energia per poi esaurirsi nel corso della tarda notte, preludio ad una Domenica decisamente tranquilla per tutti.