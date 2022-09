Meteo: Arriva l'alta pressione africana. "Estate di San Martino" Il dettaglio con l’evoluzione

Da oggi mercoledì assisteremo all'ennesima svolta sul fronte meteorologico: passeremo dal fresco maltempo di questo inizio settimana piuttosto burrascoso all'invasione di un'alta pressione Africana mangia pioggia, pronta a ragalarci uno scampolo di autunno davvero gradevole, non solo a livello meteorologico, ma anche dal punto di vista climatico. Ma quali sono le cause e, soprattutto, quali saranno le conseguenze di questo cambio di circolazione atteso tra poche ore?

L'allontanamento della perturbazione in transito sull'Italia e il conseguente avanzamento dell'alta pressione, provocheranno, già da mercoledì, un deciso miglioramento del meteo al Centro-Nord, dove torneremo, quasi ovunque, a godere di parecchie ore di sole, il quale, gioco forza, renderà il clima più che piacevole. L'unica eccezione riguarderà la possibile formazione di foschie o banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino, con rischio soprattutto per la Val Padana e per le vallate interne del Centro, ma anche su questi settori, allorquando si alzeranno le nebbie, il sole offrirà un gradevole tepore.



Gli unici settori del nostro Paese dove sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano saranno quelli dell'estremo Sud, con le ultime precipitazioni che non sono del tutto da escludere su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (qui soprattutto al mattino): ma anche sulle nostre regioni meridionali sarà solo questione di ore, poi l'alta pressione avrà il sopravvento.

Sarà infatti tra giovedì e venerdì che l'anticiclone africano riuscirà ad imporsi praticamente su tutto il nostro Paese, mangiandosi sostanzialmente anche le residue piogge e garantendo dunque una solida stabilità atmosferica; non saranno certo sufficienti a cambiare questo contesto dei timidi disturbi che potranno interessare il ponente ligure e l'area appenninica del Centro, forieri solamente di una maggiore presenza di nubi.



In questo contesto improntato al bel tempo, anche i termometri non staranno certo a guardare. Se il maggiore rasserenamento favorirà un calo dei valori notturni, viceversa le maggiori ore di sole faranno lievitare le temperature durante il giorno, fino a raggiungere valori ben superiori alla media stagionale.

Se tutto verrà confermato, pure per gran parte del prossimo weekend l'alta pressione continuerà a dominare la scena su quasi tutta l'Italia. (iLMeteo)

In aggiornamento