Meteo: in arrivo caldo fuori stagione ma durerà?. Ecco il dettaglio con l’evoluzione

Entro il fine settimana buona parte d'Italia sarà avvolta da un caldo fuori stagione, anche se si tratterà solamente di un fuoco di paglia.



Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà allora sul fronte climatico nei prossimi giorni.

Un'ulteriore affermazione di un'alta pressione di matrice sub-tropicale sull'Italia sarà alla base di un generale aumento delle temperature che si farà via via sempre più evidente da mercoledì 3. I valori massimi saliranno in forma decisa soprattutto al Sud e sulla Sardegna: se sull'Isola sfioreremo addirittura punte di 20°C, saliremo a non meno di 16/17°C pure su Calabria, Campania e Puglia.



Una risalita dei termometri, seppur più contenuta, si registrerà anche sulle regioni del Centro e solamente al Nord l'ascesa delle colonnine di mercurio sarà quasi impercettibile, a causa di infiltrazioni instabili che manterranno spesso i cieli grigi.



Il clou di questa fase di caldo anomalo si registrerà dalla giornata di giovedì 4 a quella di sabato 6 quando ancora una volta saranno le nostre regioni meridionali e parte di quelle centrali ad essere maggiormente coinvolte. I termometri saliranno ulteriormente soprattutto al Sud e sulle due Isole maggiori, dove tra venerdì e sabato, le colonnine di mercurio potranno toccare punte di 23°C in Sicilia e addirittura salire fino a 24/25°C nelle aree più interne della Sardegna. Insomma, valori praticamente anomali per il periodo.



Le temperature risulteranno elevate per il periodo anche sul resto del Sud e su molti tratti del Centro, dove si registreranno facilmente picchi di 20°C in particolare su Calabria, Puglia, Campania e Lazio (specie meridionale), con punte di 18°C previsti a Roma.

L'unica vera eccezione continuerà ad essere rappresentata ancora dal Nord, dove insisteranno flussi umidi di origine atlantica che manterranno i cieli sempre più sporchi e dove dunque il minor irraggiamento solare determinerà un clima inevitabilmente meno mite, anche se non farà di certo freddo (valori massimi fino a 12°C circa).



Sul finire del weekend questo assaggio di Primavera sarà solo un ricordo, a causa dell'arrivo di una perturbazione che, unita ad aria più fredda, provocherà, soprattutto al Centro-Nord, un inevitabile calo termico. Solo al Sud continuerà a fare sempre abbastanza caldino per la stagione.

Un ulteriore cambiamento sembra però confermarsi con l'inizio della prossima settimana, ma di questo vi daremo conto nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

