Meteo: in arrivo giorni irrequieti con temporali e giù le temperature. Ecco le previsioni

I prossimi giorni saranno ancora irrequieti. Tutta colpa di un profondo vortice di bassa pressione a carattere freddo sul Nord Europa che influenzerà sempre di più le condizioni meteo-climatiche sul nostro Paese e che, sostanzialmente, manderà un po' in crisi l'estate a suon di temporali, facendo nel contempo crollare le temperature, le quali si porteranno sotto la media del periodo su buona parte del Paese.



Le prime avvisaglie di questo cambiamento di contesto, in realtà, le abbiamo già avute ad inizio settimana, specialmente al Nord e su parte del Centro, ma nei prossimi giorni, salvo per un'effimera tregua a cui assisteremo giovedì, avremo a che fare con una fase meteorologica piuttosto dinamica condita da venti freschi e da tanti temporali.



Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo fino alle porte del weekend.

Mercoledì 25 la persistenza di venti freschi nord-orientali manterrà piuttosto elevato il rischio di rovesci e temporali pronti a colpire nel corso della giornata i rilievi alpini occidentali, ma soprattutto il comparto adriatico e la dorsale appenninica centro-meridionale: ad accusare il colpo saranno infatti soprattutto le Marche, i rilievi del Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia fino alle aree montuose della Basilicata: attenzione perché su tutte queste zone i temporali potranno localmente assumere anche carattere di forte intensità.



Sul resto del Paese prevarrà una maggior quiete atmosferica e a tratti anche un generoso soleggiamento, come per esempio sulle pianure del Nord, su tutto il comparto tirrenico e sulle due Isole maggiori.



A caratterizzare un po' tutto il nostro Paese saranno invece i freschi venti nord-orientali che faranno scendere ulteriormente i termometri portandoli a valori più consoni alla media climatologica.

In seguito, dopo un giovedì 26 decisamente tranquillo per tutti, a parte per un po' di instabilità sulla Puglia, ecco che proprio alle porte del weekend si avvicinerà un nuovo fronte temporalesco. La giornata di venerdì 27 farà infatti registrare un rapido peggioramento a partire dalle regioni del Nord dove tornerà una diffusa instabilità atmosferica con parecchi rovesci e temporali pronti a mettersi poi in viaggio verso le regioni del Centro.

Sarà questo il preludio ad un fine settimana di maltempo? Non proprio, o quanto meno non per tutti. Di certo, tuttavia, andiamo incontro a un weekend molto meno tranquillo rispetto al precedente. Seguite i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli. (iLMeteo)

In aggiornamento