Meteo Ciclone carico di temporali in azione, pericolo grandinate. Ecco le zone più a rischio

Il vortice ciclonico che sta attraversando il Nord Italia si sta spostando molto rapidamente verso le vicine regioni balcaniche riuscendo tuttavia a portare ancora parecchi disturbi sul nostro Paese. Nelle prossime ore infatti, continueremo ad avere una diffusa instabilità atmosferica destinata per altro ad accentuarsi nel corso della giornata quando si eleverà il rischio di temporali e grandine.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le zone più a rischio.

In mattinata sotto osservazione saranno il Nordest, l'area appenninica tosco-emiliana, quella romagnola ed umbro-marchigiana ad essere maggiormente interessate da nubi e rovesci anche a sfondo temporalesco. Nel pomeriggio/sera il contrasto tra la circolazione instabile e le temperature in aumento, provocherà un ulteriore recrudescenza temporalesca. A rischio ancora una volta il Nordest ma anche i rilievi alpini occidentali, l'Emilia Romagna e a scendere tutto il comparto appenninico, da nord a sud. Alcuni temporali accompagnati da grandine, potranno inoltre sconfinare sulle pianure adiacenti e addirittura fin sui litorali di Marche, Abruzzo. Piovaschi sparsi bagneranno comunque anche i laziali e campani, le coste tirreniche calabresi, le aree interne della Basilicata e i settori centro-meridionali della Puglia.

Meglio andranno le cose invece sulla Val Padana centro-occidentale, sull'area tirrenica e sulle due Isole Maggiori. Su queste zone si potrà godere anche generosa fase calda e soleggiata.

ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso per la giornata di Lunedì 15 Giugno, allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.

Vi ricordiamo che il bollettino delle criticità e delle allerte meteo è consultabile direttamente all'interno del sito della Protezione Civile. (iLMeteo)