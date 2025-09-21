Meteo Equinozio d’Autunno: pioggia e temporali sull’Italia, settimana a rischio maltempo
Inizio dell’autunno astronomico con un cambio netto del tempo
Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno, previsto quest’anno per lunedì 22 settembre, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. Dopo settimane di clima stabile, il flusso perturbato atlantico porterà una forte perturbazione che investirà dapprima il Nord e parte del Centro, per poi estendersi progressivamente anche al Sud.
Secondo gli esperti, il maltempo durerà per diversi giorni, con piogge e temporali a carattere intermittente che renderanno l’intera settimana a rischio instabilità. La fase più incerta riguarda da giovedì al weekend, quando il vortice ciclonico potrà ancora influenzare gran parte del Paese.
Meteo lunedì 22 settembre: piogge e temporali intensi al Nord
- Nord Italia: giornata perturbata su Liguria, Piemonte, Lombardia e Emilia occidentale, con piogge abbondanti e temporali anche violenti, localmente a carattere di nubifragio. Possibili grandinate e accumuli fino a 150 mm in poche ore.
- Centro Italia: peggioramento sulla Toscana, con estensione a Umbria e Lazio tra pomeriggio e sera. Piogge meno diffuse sull’Adriatico.
- Sud Italia: primi temporali sulla Sardegna, mentre altrove il tempo rimarrà soleggiato, salvo nubi in aumento in Campania.
- Temperature: calo deciso al Nord e sulle centrali tirreniche, stazionarie o in lieve rialzo su Adriatico ed estremo Sud.
- Venti e mari: venti meridionali tesi, mari mossi o molto mossi.
Meteo martedì 23 settembre: instabilità diffusa
- Nord: ancora instabile su Alpi occidentali e Triveneto, con piogge e temporali sparsi. Maggiori aperture altrove ma possibili isolati rovesci pomeridiani.
- Centro: giornata variabile, con rovesci intermittenti e locali fenomeni intensi.
- Sud: instabile tra Campania e Sicilia occidentale, con temporali localmente forti. Nubi in aumento anche altrove, ma senza fenomeni significativi.
- Temperature: ulteriore calo, con valori in linea con le medie stagionali.
- Mari: mossi o molto mossi, con venti meridionali persistenti.
Meteo mercoledì 24 settembre: vortice ancora attivo
Il vortice ciclonico rimarrà posizionato sull’Italia settentrionale, mantenendo condizioni di instabilità a tratti su Nord, Centro e parte del Sud tirrenico.
- Fenomeni più diffusi durante le ore centrali della giornata.
- Temperature in ulteriore calo, con valori che rientreranno pienamente nelle medie di stagione.
Seconda parte della settimana: incertezza e rischio nuovi temporali
I modelli previsionali mostrano diversi scenari, ma tutti confermano la permanenza di un’area di bassa pressione tra Nord Italia ed Europa centrale. Questo significa che:
- Il Nord rimarrà esposto a fasi instabili.
- Le regioni tirreniche e le Isole Maggiori potrebbero essere interessate da nuove piogge e temporali per effetto dei richiami di aria umida dal Mediterraneo.
Conclusioni
L’autunno astronomico 2025 inizia sotto il segno dell’instabilità atmosferica, con piogge e temporali che interesseranno gran parte del Paese. Sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti quotidiani per capire l’evoluzione del vortice e l’impatto del maltempo sulle diverse regioni italiane.
