Meteo Equinozio d’Autunno: pioggia e temporali sull’Italia, settimana a rischio maltempo

Inizio dell’autunno astronomico con un cambio netto del tempo

Con l’arrivo dell’equinozio d’autunno, previsto quest’anno per lunedì 22 settembre, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. Dopo settimane di clima stabile, il flusso perturbato atlantico porterà una forte perturbazione che investirà dapprima il Nord e parte del Centro, per poi estendersi progressivamente anche al Sud.

Secondo gli esperti, il maltempo durerà per diversi giorni, con piogge e temporali a carattere intermittente che renderanno l’intera settimana a rischio instabilità. La fase più incerta riguarda da giovedì al weekend, quando il vortice ciclonico potrà ancora influenzare gran parte del Paese.

Meteo lunedì 22 settembre: piogge e temporali intensi al Nord

Nord Italia : giornata perturbata su Liguria, Piemonte, Lombardia e Emilia occidentale , con piogge abbondanti e temporali anche violenti , localmente a carattere di nubifragio. Possibili grandinate e accumuli fino a 150 mm in poche ore.

: giornata perturbata su , con piogge abbondanti e , localmente a carattere di nubifragio. Possibili grandinate e accumuli fino a in poche ore. Centro Italia : peggioramento sulla Toscana , con estensione a Umbria e Lazio tra pomeriggio e sera. Piogge meno diffuse sull’Adriatico.

: peggioramento sulla , con estensione a tra pomeriggio e sera. Piogge meno diffuse sull’Adriatico. Sud Italia : primi temporali sulla Sardegna , mentre altrove il tempo rimarrà soleggiato, salvo nubi in aumento in Campania .

: primi temporali sulla , mentre altrove il tempo rimarrà soleggiato, salvo nubi in aumento in . Temperature : calo deciso al Nord e sulle centrali tirreniche, stazionarie o in lieve rialzo su Adriatico ed estremo Sud.

: calo deciso al Nord e sulle centrali tirreniche, stazionarie o in lieve rialzo su Adriatico ed estremo Sud. Venti e mari: venti meridionali tesi, mari mossi o molto mossi.

Meteo martedì 23 settembre: instabilità diffusa

Nord : ancora instabile su Alpi occidentali e Triveneto, con piogge e temporali sparsi. Maggiori aperture altrove ma possibili isolati rovesci pomeridiani.

: ancora instabile su Alpi occidentali e Triveneto, con piogge e temporali sparsi. Maggiori aperture altrove ma possibili isolati rovesci pomeridiani. Centro : giornata variabile, con rovesci intermittenti e locali fenomeni intensi.

: giornata variabile, con e locali fenomeni intensi. Sud : instabile tra Campania e Sicilia occidentale , con temporali localmente forti. Nubi in aumento anche altrove, ma senza fenomeni significativi.

: instabile tra , con temporali localmente forti. Nubi in aumento anche altrove, ma senza fenomeni significativi. Temperature : ulteriore calo, con valori in linea con le medie stagionali.

: ulteriore calo, con valori in linea con le medie stagionali. Mari: mossi o molto mossi, con venti meridionali persistenti.

Meteo mercoledì 24 settembre: vortice ancora attivo

Il vortice ciclonico rimarrà posizionato sull’Italia settentrionale, mantenendo condizioni di instabilità a tratti su Nord, Centro e parte del Sud tirrenico.

Fenomeni più diffusi durante le ore centrali della giornata.

durante le ore centrali della giornata. Temperature in ulteriore calo, con valori che rientreranno pienamente nelle medie di stagione.

Seconda parte della settimana: incertezza e rischio nuovi temporali

I modelli previsionali mostrano diversi scenari, ma tutti confermano la permanenza di un’area di bassa pressione tra Nord Italia ed Europa centrale. Questo significa che:

Il Nord rimarrà esposto a fasi instabili.

rimarrà esposto a fasi instabili. Le regioni tirreniche e le Isole Maggiori potrebbero essere interessate da nuove piogge e temporali per effetto dei richiami di aria umida dal Mediterraneo.

Conclusioni

L’autunno astronomico 2025 inizia sotto il segno dell’instabilità atmosferica, con piogge e temporali che interesseranno gran parte del Paese. Sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti quotidiani per capire l’evoluzione del vortice e l’impatto del maltempo sulle diverse regioni italiane.