Meteo: intensa attività temporalesca. Le zone a rischio.

Anche nelle prossime ore una frequente attività temporalesca colpirà alcune regioni del nostro Paese dove l'intensità dai fenomeni potrà provocare pure locali grandinate. Tutta colpa di una saccatura sulle vicine regioni balcaniche che fa sentire la sua negativa influenza su molte zone d'Italia. Da ovest, nel frattempo notiamo un tentativo di avvicinamento dell'alta pressione che cerca disperatamente di conquistarsi uno spazio sull'area mediterranea, ma che al momento riesce ad influenzare il quadro meteorologico solo su alcuni angoli d'Italia. Ci sono dunque tutti i presupposti per vedere un'Italia divisa tra condizioni atmosferiche tranquille e gradevoli ed una fase ancora fortemente instabile.

Vediamo dunque nel dettaglio come evolverà il tempo nelle prossime ore cercando di capire soprattutto i settori maggiormente a rischio di temporali entro la sera.

Già nel corso della mattinata numerosi focolai temporaleschi colpiranno in modo molto irregolare l'estremo sud in particolare l'area più orientale della Sicilia, la Calabria fino a molto tratti della Basilicata.

Col passare delle ore saranno coinvolti pure i comparti più meridionali della Campania e l'area ionica della Puglia. Molto meglio andranno le cose sul resto del Sud ma soprattutto sulle regioni del Centro-Nord fatta eccezione per qualche disturbo sui rilievi alpini e prealpini più occidentali dove non escludiamo qualche veloce e temporaneo rovescio fino alle aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia come su torinese e milanese.

Ma come spesso avviene in presenza di una circolazione seppur debolmente ciclonica, sarà nelle ore pomeridiane il momento più propizio alla formazione di minacciosi temporali anche accompagnati da locali grandinate. Sotto stretta osservazione ancora una volta le aree del Mezzogiorno. Sicilia orientale, Calabria, sud della Campania, Basilicata e Puglia.

Queste saranno le zone dove si manterrà più elevato il rischio di fenomeni temporaleschi che potranno infatti assumere pure carattere di forte intensità.

Sempre nel corso del pomeriggio non saranno da escludere improvvisi rovesci anche nelle zone più interne del Centro, come sui rilievi laziali e inoltre su gran parte dell'arco alpino specie quello centro-occidentale.



Solo sul finire della giornata l'attività temporalesca inizierà a dare importanti segnali di assorbimento a garanzia di una serata e di una nottata via via sempre più tranquille salvo per qualche reiterato e residuo acquazzone sulle estreme aree meridionali. (iLMeteo)

In aggiornamento