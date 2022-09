Meteo: irrompe l'autunno con un vortice carico di temporali. Ecco l’evoluzione

Rinforzano i venti da Scirocco e questo non è un buon segno! Il tempo infatti sta peggiorando e le prossime ore saranno anche pericolose in quanto arriveranno forti temporali, grandinate e pure nubifragi su alcune regioni del Paese.

Un profondo vortice ciclonico con centro motore a nord del Regno Unito allarga il suo raggio d'influenza verso latitudini più meridionali attivando così sul nostro Paese venti molto umidi dai quadranti sud-orientali che contribuiranno ad un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Già nel corso della prima parte del mattino il quadro meteorologico risulterà incerto su alcuni angoli del Nord segnatamente sulle aree del Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia. Qui si registreranno i primi rovesci anche temporaleschi che si andranno ad estendere col passare delle ore ai settori ovest della Toscana specie lungo i litorali. Sul resto del Paese la situazione si manterrà tranquilla fatta eccezione per nubi in aumento su tutto il comparto tirrenico e sulla Sardegna.

Il tempo sarà poi destinato a subire un ulteriore peggioramento dalla tarda mattinata, ma specialmente tra il pomeriggio e la sera. Forti temporali con grandine colpiranno la Liguria, il Piemonte, l'alta Lombardia, il Triveneto e molte aree della Toscana. Su questi settori le precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità accompagnate da locali nubifragi. La situazione andrà poi peggiorando anche su Umbria, Lazio e verso sera pure su alcuni tratti della Campania dove ci attendiamo alcuni piovaschi sparsi.

Continuerà a rimanere asciutto e decisamente più tranquillo fino a sera il meteo sul resto del Paese in particolare al Sud e lungo tutto il comparto adriatico dove vivremo inoltre un contesto climatico condizionato da temperature ben sopra la media del periodo a causa dei venti di Scirocco.

Ma non finirà! Questo primo peggioramento sarà solo l'antipasto ad uno scenario assai perturbato che ci accompagnerà probabilmente per gran parte della settimana. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.



Previsioni.

Prepariamoci ad un vero e proprio colpo di scena sul fronte meteorologico. Arrivano infatti ulteriori conferme circa l'ingresso del vero autunno che avvolgerà giorno dopo giorno tutto il nostro Paese dove arriveranno piogge, temporali ed un netto calo delle temperature.

La ragione va ricercata in un profondo vortice sul nord Europa che sospingerà masse d'aria molto fresca e umida verso il cuore del Mediterraneo dando così origine ad un'un'area di bassa pressione che insisterà per alcuni giorni su gran parte d'Italia dove il contesto meteo-climatico diverrà via via sempre più di stampo autunnale.

Ma andiamo con ordine e vediamo a grandi linee come evolverà la situazione meteorologica nei prossimi giorni.

Dopo un lunedì 4 all'insegna del tempo già assai instabile su Alpi, Prealpi, regioni di Nordovest, Toscana e Sardegna, ecco che da martedì 5 l'ulteriore ingresso di correnti instabili di origine atlantica favorirà la formazione di un vero e proprio Ciclone Mediterraneo.

Si aprirà così una parentesi che almeno fino alla giornata di venerdì 8 vedrà condizioni meteo altamente instabili con il rischio più che concreto di piogge battenti e nubifragi in particolare sulle regioni del Nord e su quelle tirreniche. Oltre al rischio di precipitazioni abbondanti, tornerà anche la prima vera neve sulle vette alpine con fiocchi per il momento non saranno in grado di scendere sotto i 2000 metri di quota.

Questa particolare configurazione infatti, determinerà l'afflusso di aria via via sempre più fredda per il periodo, che andrà inoltre ad alimentare il ciclone sul Mediterraneo. Tale situazione provocherà oltre una spiccata instabilità, una decisa svolta verso condizioni meteo decisamente autunnali con temperature che si porteranno fin sotto la media climatologica di riferimento. (iLMeteo)

In aggiornamento