Cerca

Cronaca Toscana Livorno

Meteo: in arrivo temporali, nubifragi e grandine – Allerta arancione della Protezione Civile

Redazione
Condividi:
Meteo: in arrivo temporali, nubifragi e grandine – Allerta arancione della Protezione Civile
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

In arrivo forte maltempo con temporali, nubifragi e grandine

Settimana di piogge e instabilità su gran parte della Penisola

Una nuova e intensa perturbazione atlantica sta per raggiungere l’Italia, portando con sé temporali, nubifragi e grandine che caratterizzeranno gran parte della settimana. Il peggioramento è causato dall’arrivo di un flusso di aria fredda dal Mar di Norvegia che, incontrando le correnti più miti sul Mediterraneo, darà origine a una vasta area di bassa pressione.

Secondo gli ultimi modelli previsionali, il minimo depressionario si posizionerà tra la Francia e il Nord Italia a partire da lunedì, rimanendo attivo almeno fino a venerdì. Successivamente tenderà a scivolare verso il Sud, prolungando la fase di maltempo.

Previsioni meteo lunedì

  • Nord Italia: forti rovesci e temporali fin dal mattino su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia, con rischio di nubifragi e grandine. Nel pomeriggio fenomeni in estensione al Triveneto ed Emilia Romagna. Accumuli molto elevati su alto Piemonte e alta Lombardia, con punte oltre i 200 mm.
  • Centro Italia: peggiora sulla Toscana con piogge intense e temporali, anche violenti. Fenomeni in estensione a Lazio e Umbria tra pomeriggio e sera. Attesi fino a 120 mm di pioggia in Toscana.
  • Sud Italia: primi peggioramenti in Sardegna, soleggiato altrove ma con nubi in aumento in Campania. Temperature in calo al Nord e sulle centrali tirreniche, stabili o in aumento sull’Adriatico e al Sud estremo. Venti meridionali forti, mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo martedì

  • Nord Italia: ancora instabilità su Alpi, Prealpi e alte pianure, con piogge e temporali anche intensi. Attesi fino a 70 mm di pioggia.
  • Centro Italia: forte maltempo sulla fascia tirrenica tra Toscana e Lazio, con rischio di temporali violenti e grandinate. Accumuli fino a 100 mm.
  • Sud Italia: instabilità su Sicilia occidentale e Campania, con possibili temporali intensi. Nubi in aumento altrove. Temperature in calo, venti meridionali e mari mossi.

Previsioni meteo mercoledì

  • Nord Italia: spiccata variabilità con rovesci intermittenti, più diffusi sul Nordest e Friuli, dove sono attesi fino a 80 mm.
  • Centro Italia: tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più frequenti anche sul versante adriatico.
  • Sud Italia: instabilità marcata su Campania, Sicilia e Calabria tirrenica, con fenomeni localmente forti. Temperature in ulteriore calo, tornando in media stagionale. Ventilazione ciclonica e mari molto mossi.

Evoluzione meteo seconda parte della settimana

Da giovedì a venerdì la bassa pressione continuerà a influenzare soprattutto le regioni centro-settentrionali, mentre nel weekend tenderà a spostarsi verso il Sud. Questo causerà:

  • nuove piogge e temporali al Centro-Nord fino a venerdì,
  • peggioramento al Sud Italia nel fine settimana, con possibili temporali diffusi su Campania, Calabria e Sicilia.

In sintesi

L’Italia si prepara a una lunga fase di maltempo che interesserà gran parte della Penisola per tutta la settimana. Saranno giornate caratterizzate da temporali intensi, nubifragi, grandine e calo termico. Una situazione da monitorare con attenzione, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico.

Allerta Meteo della Protezione Civile – 22 settembre 2025

Per la giornata di domani, martedì 23 settembre 2025, la Protezione Civile ha emanato i seguenti avvisi:

Allerta Arancione – Rischio Temporali

  • Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Allerta Arancione – Rischio Idrogeologico

  • Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Allerta Gialla – Rischio Idraulico

  • Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Allerta Gialla – Rischio Temporali

  • Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese
  • Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud
  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano
  • Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio
  • Umbria: Trasimeno - Nestore

Allerta Gialla – Rischio Idrogeologico

  • Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente
  • Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina
  • Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio
  • Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline, Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
previsioni-meteo maltempo-italia allerta-meteo temporali-intensi nubifragi-grandine

Scritto da Redazione

Giornalista di InfoOggi

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti