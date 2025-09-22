Meteo: in arrivo temporali, nubifragi e grandine – Allerta arancione della Protezione Civile

Tempo di lettura: ~5 min

In arrivo forte maltempo con temporali, nubifragi e grandine

Settimana di piogge e instabilità su gran parte della Penisola

Una nuova e intensa perturbazione atlantica sta per raggiungere l’Italia, portando con sé temporali, nubifragi e grandine che caratterizzeranno gran parte della settimana. Il peggioramento è causato dall’arrivo di un flusso di aria fredda dal Mar di Norvegia che, incontrando le correnti più miti sul Mediterraneo, darà origine a una vasta area di bassa pressione.

Secondo gli ultimi modelli previsionali, il minimo depressionario si posizionerà tra la Francia e il Nord Italia a partire da lunedì, rimanendo attivo almeno fino a venerdì. Successivamente tenderà a scivolare verso il Sud, prolungando la fase di maltempo.

Previsioni meteo lunedì

Nord Italia : forti rovesci e temporali fin dal mattino su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia, con rischio di nubifragi e grandine . Nel pomeriggio fenomeni in estensione al Triveneto ed Emilia Romagna. Accumuli molto elevati su alto Piemonte e alta Lombardia, con punte oltre i 200 mm .

: forti rovesci e temporali fin dal mattino su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia, con rischio di . Nel pomeriggio fenomeni in estensione al Triveneto ed Emilia Romagna. Accumuli molto elevati su alto Piemonte e alta Lombardia, con punte oltre i . Centro Italia : peggiora sulla Toscana con piogge intense e temporali, anche violenti. Fenomeni in estensione a Lazio e Umbria tra pomeriggio e sera. Attesi fino a 120 mm di pioggia in Toscana.

: peggiora sulla Toscana con piogge intense e temporali, anche violenti. Fenomeni in estensione a Lazio e Umbria tra pomeriggio e sera. Attesi fino a in Toscana. Sud Italia: primi peggioramenti in Sardegna, soleggiato altrove ma con nubi in aumento in Campania. Temperature in calo al Nord e sulle centrali tirreniche, stabili o in aumento sull’Adriatico e al Sud estremo. Venti meridionali forti, mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo martedì

Nord Italia : ancora instabilità su Alpi, Prealpi e alte pianure, con piogge e temporali anche intensi. Attesi fino a 70 mm di pioggia .

: ancora instabilità su Alpi, Prealpi e alte pianure, con piogge e temporali anche intensi. Attesi fino a . Centro Italia : forte maltempo sulla fascia tirrenica tra Toscana e Lazio, con rischio di temporali violenti e grandinate. Accumuli fino a 100 mm .

: forte maltempo sulla fascia tirrenica tra Toscana e Lazio, con rischio di temporali violenti e grandinate. Accumuli fino a . Sud Italia: instabilità su Sicilia occidentale e Campania, con possibili temporali intensi. Nubi in aumento altrove. Temperature in calo, venti meridionali e mari mossi.

Previsioni meteo mercoledì

Nord Italia : spiccata variabilità con rovesci intermittenti, più diffusi sul Nordest e Friuli, dove sono attesi fino a 80 mm .

: spiccata variabilità con rovesci intermittenti, più diffusi sul Nordest e Friuli, dove sono attesi fino a . Centro Italia : tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più frequenti anche sul versante adriatico.

: tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più frequenti anche sul versante adriatico. Sud Italia: instabilità marcata su Campania, Sicilia e Calabria tirrenica, con fenomeni localmente forti. Temperature in ulteriore calo, tornando in media stagionale. Ventilazione ciclonica e mari molto mossi.

Evoluzione meteo seconda parte della settimana

Da giovedì a venerdì la bassa pressione continuerà a influenzare soprattutto le regioni centro-settentrionali, mentre nel weekend tenderà a spostarsi verso il Sud. Questo causerà:

nuove piogge e temporali al Centro-Nord fino a venerdì,

peggioramento al Sud Italia nel fine settimana, con possibili temporali diffusi su Campania, Calabria e Sicilia.

In sintesi

L’Italia si prepara a una lunga fase di maltempo che interesserà gran parte della Penisola per tutta la settimana. Saranno giornate caratterizzate da temporali intensi, nubifragi, grandine e calo termico. Una situazione da monitorare con attenzione, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico.

Allerta Meteo della Protezione Civile – 22 settembre 2025

Per la giornata di domani, martedì 23 settembre 2025, la Protezione Civile ha emanato i seguenti avvisi:

Allerta Arancione – Rischio Temporali

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Allerta Arancione – Rischio Idrogeologico

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Allerta Gialla – Rischio Idraulico

Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Allerta Gialla – Rischio Temporali

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Trasimeno - Nestore

Allerta Gialla – Rischio Idrogeologico

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline, Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes