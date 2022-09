Meteo: nuova raffica di temporali sull'Italia. Ecco le regioni più colpite

Nelle prossime ore ci attendiamo l'arrivo di una nuova raffica di piogge e temporali su molte zone d'Italia. Su scala generale la circolazione atmosferica non accenna a dare segnali di cambiamento.

Una vasta area ciclonica infatti continua a governare senza sosta il quadro meteorologico su molte aree dell'Europa centro-occidentale e dunque dalla penisola Iberica, alla Francia, al Regno Unito e fino ai settori centro-settentrionali del nostro Paese. Su queste aree il meteo rimane spesso instabile con frequenti fasi piovose e temporalesche.



Questa circolazione ciclonica tuttavia è anche responsabile di un richiamo di correnti più calde che dal continente nord-africano risalgono verso nord avvolgendo gran parte del nostro Mezzogiorno. Qui, gioco forza, non solo si avranno ancora condizioni di tempo migliore, ma anche un tipo di clima più caldo.

Come evolverà dunque la situazione nelle prossime ore e soprattutto quali saranno in Italia le regioni a maggior rischio di piogge e temporali?

Sulla base della situazione generale appena descritta, ecco che nel corso della mattinata avremo già bisogno di un ombrello a portata di mano sulle aree del Centro Italia dove saranno possibili piovaschi sparsi seppur distribuiti a macchia di leopardo. Troveremo comunque tante nubi pure al Nord, ma in un contesto relativamente più asciutto rispetto alle precedenti 24 ore.

Nel corso del pomeriggio ci attendiamo un ulteriore recrudescenza dell'instabilità atmosferica ancora una volta sulle regioni del Centro con il ritorno di una raffica di forti rovesci localmente a sfondo temporalesco specie su Toscana, Umbria, Lazio e fino a Roma, ma con piogge comunque possibili sul resto delle regioni centrali. Locali piovaschi non saranno da escludere nemmeno al Nord specie ad est, mentre il Sud continuerà a crogiolarsi in un contesto meteorologico decisamente diverso con generosi sprazzi di sole ed un clima nettamente più mite e gradevole e questo grazie ad una maggior ingerenza da parte di un promontorio anticiclonico sub-tropicale.

La giornata poi si concluderà con una attenuazione dei fenomeni al Centro, qualche piovasco al Nordest ed una serata mite, stabile e gradevole per tutto il Mezzogiorno in attesa di un giovedì pronto a rinnovare reiterate condizioni di forte instabilità atmosferica al Centro-Nord ed uno scenario meteorologico ancora stabile e via via più caldo sulle regioni meridionali. (iLMeteo)

In aggiornamento