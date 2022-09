Meteo: Nuovo vortice di bassa pressione in avvicinamento. Ecco il dettaglio

Dall'Atlantico si sta avvicinando all'Italia un nuovo vortice di bassa pressione che porterà già dalle prossime ore le prime piogge e alcuni temporali. Vediamo meglio nel dettaglio quali saranno le zone dove sarà opportuno tenere un ombrello a portata di mano e come evolverà il quadro meteorologico fino a sera.

Nel corso della mattinata alcune piogge inizieranno a bagnare le zone più orientali della Sardegna e col passare delle ore anche le coste tirreniche centrali in particolare quelle più settentrionali del Lazio e quelle toscane. Saranno soprattutto queste le aree dove il maltempo insisterà praticamente per tutto il corso della giornata quando i fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco.



Maggior attenzione ai comparti sud/orientali della Sardegna dove non è escluso inoltre qualche nubifragio. A conferma di tutto ciò ecco che il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei fenomeni previsti, ha emesso per la giornata di Venerdì 27 Novembre, allerta rossa per rischio idrogeologico sulla Sardegna orientale e sui settori meridionali, allerta arancione sui bacini centrali e allerta gialla sui settori centro-occidentali.

In seguito, mentre sul resto del Paese l'alta pressione riuscirà a contenere ancora gli effetti di questo nuovo peggioramento, il maltempo insisterà fino a sera sulle medesime aree con qualche pioggia debole in arrivo anche sulla Liguria.

Sarà il preludio ad un weekend assai turbolento sul fronte meteorologico in quanto il vortice di bassa pressione riuscirà minaccioso ad avanzare ulteriormente verso la nostra Penisola accompagnato anche da un deciso rinforzo dei venti di Scirocco. (iLMeteo)

