Meteo: Pasquetta con la Pioggia, ecco dove, i dettagli

Per almeno 7 regioni d'Italia la Pasquetta sarà una giornata molto instabile con tante nubi, piogge sparse e qualche temporale.

La ragione va ricercata nella presenza di una reiterata circolazione ciclonica con centro motore sulla vicina Grecia che riesce dunque ad influenzare il meteo su una bella fetta del nostro Paese.

Ma quali saranno le regioni dove servirà rigorosamente l'ombrello? Stante la collocazione del vortice ciclonico a Sud del nostro Paese, saranno proprio le regioni meridionali e marginalmente comparto adriatico del Centro dove l'atmosfera risulterà maggiormente disturbata dal brutto tempo. Già nel corso della mattinata rovesci anche temporaleschi si muoveranno dal largo delle coste del medio e basso Adriatico verso i litorali di Abruzzo, Molise e Puglia, ma con qualche parziale interessamento delle coste marchigiane.

Con il passare delle ore il meteo andrà poi peggiorando anche sulle rispettive zone interne e nel pomeriggio tutto si andrà a concentrare su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria fino ai distretti Nordorientali della Sicilia.

Per capire ancora meglio la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti, vi proponiamo la cartina qui sotto centrata proprio per Lunedì 10 Aprile, giorno di Pasquetta. Nelle aree colorate di blu ci attendiamo accumuli di pioggia anche prossimi ai 40mm, l'equivalente di 40 litri per metro quadro. Nelle zone colorate di azzurro invece, i fenomeni risulteranno meno importanti con quantitativi ovviamente inferiori

Ci sarà poi un'altra fetta del Paese che godrà invece di un contesto meteorologico decisamente più asciutto a tratti anche discretamente soleggiato. Ci riferiamo alle regioni del Nord e al comparto tirrenico del Centro.

Qui infatti, si avvertiranno i primi effetti di un promontorio di alta pressione che farà di tutto per riportare nei prossimi giorni la stabilità atmosferica anche sul resto del Paese. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso non sembrano essere più di tanto a suo favore, ma di questo vi daremo maggiori dettagli prossimamente. (iLMeteo) (Immagine archivio).

