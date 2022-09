Meteo: settimana turbolenta termometri in calo su tante regioni. Ecco dove con previsioni

L'estate è minacciata. Tutta la settimana sarà tutta turbolenta, a causa dell'arrivo sul nostro Paese di una goccia fredda che, a tratti, potrà avere effetti tempestosi, quantomeno su alcuni angoli del nostro Paese.

Ma cosa sta accadendo? Nulla di così anomalo, a dire il vero. L'anticiclone africano sta iniziando a dare segnali di invecchiamento sotto la spinta di una stagione che avanza inesorabile verso un'ipotetica via del tramonto. In fondo, ci stiamo spingendo sul finire del mese di agosto, un periodo dove statisticamente la stagione estiva inizia a mostrare le prime crepe in vista dell'imminente autunno.

Attenzione però!



Con questo non vogliamo certo dire che nei prossimi giorni l'atmosfera subirà una totale metamorfosi e che l'estate subirà un definitivo KO, ma di certo ci troveremo a fare i conti con un guasto del tempo che ci proporrà un'elevata ingerenza temporalesca condita da qualche grandinata e, soprattutto, da venti più freschi pronti a proiettarci all'interno di una fase climatica meno calda rispetto a quella che abbiamo vissuto nel weekend appena conclusosi.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per questa nuova settimana.

Nel corso delle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 l'atmosfera resterà ancora piuttosto agitata: sotto la spinta di un rinforzo dei venti di Maestrale e di Bora, il quadro meteorologico assumerà caratteristiche di forte instabilità con il rischio di improvvisi temporali più probabili sui comparti alpini e prealpini occidentali, ma soprattutto lungo la fascia adriatica del Centro, fino a parte di quella meridionale.



Nel concreto, a rischio di forti temporali saranno Marche, l'Abruzzo, il Molise fino ai settori centro-settentrionali della Puglia, ma localmente pure il Lazio centro-orientale.

Sul resto del Paese vivremo un contesto più asciutto a tratti anche ben soleggiato, in particolare sul resto del Sud e sulle due Isole maggiori.

Da segnalare inoltre un generale calo delle temperature, più apprezzabile al Centro-Nord.

In seguito, dopo un giovedì 26 più tranquillo per tutti, tra venerdì 27 e sabato 28 un nuovo impulso d'aria fresca dai quadranti nord-orientali tornerà ad elevare il rischio di qualche temporale, specie al Nord e ancora una volta sulla fascia adriatica, mentre sul resto del Paese continueremo a vivere uno scenario meteo più tranquillo ed asciutto, ma sempre gradevole sul fronte climatico.



Le temperature, infatti, nonostante qualche alto e basso dovuto alla dinamicità atmosferica, continueranno a mantenersi più o meno vicine alla media climatologica del periodo, eccezion fatta per alcuni tratti del Sud, come in Sicilia e sulla Calabria dove continuerà a fare abbastanza caldo. (iLMeteo)

In aggiornamento