Meteo: weekend temperature bollenti ma anche temporali e nubifragi. Ecco il dettaglio con Previsioni

Ci stiamo a grandi passi avvicinando alla fine del mese di agosto e come è giusto che sia l'atmosfera comincia a dare i primi segnali d'insofferenza dopo la calda stabilità che ha caratterizzato buona parte di questo mese.

All'orizzonte si annuncia un weekend pazzo sul fronte meteo-climatico in quanto, non avremo solo il ritorno di temporali e nubifragi, ma ci sarà spazio per registrare anche temperature roventi. Insomma, tra sabato 29 e domenica 30 l'Italia risulterà spaccata in due: ecco le previsioni.

Dopo un venerdì già di per sé instabile su alcune aree del Nord, la prima parte del weekend ci proporrà una decisa instabilità atmosferica concentrata ancora una volta essenzialmente sulle regioni settentrionali.



Nel corso della giornata di sabato piogge e temporali si daranno appuntamento su tutto l'arco alpino, sulla fascia prealpina, su molti tratti pianeggianti del Piemonte, della Lombardia e su gran parte del Triveneto. Sui rilievi alpini e prealpini centrali, i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità con il rischio di nubifragi.



Altri rovesci potranno interessare la Liguria e l'Emilia, fino ai settori costieri settentrionali della Toscana. Il ritorno del maltempo provocherà su questi settori pure un generale calo termico.



Sul resto del Paese invece, il meteo si manterrà decisamente più stabile e anche molto caldo al Sud, per effetto di un rinforzo dei venti caldi da Scirocco.

Le cose non andranno di certo meglio nella seconda parte del fine settimana, anzi. La domenica ci riserverà non solo condizioni di rinnovato maltempo al Nord, ma saranno coinvolte inoltre molte regioni del Centro. Ancora rovesci e temporali a carattere sparso dunque su tutto il comparto alpino e prealpino, su molti tratti della Val Padana, su tutto il Triveneto e, al mattino, anche su Toscana, Marche interne, Umbria e fino al Lazio, con rischio di intenso maltempo a Roma. Tra il pomeriggio e la serata nubi e piovaschi sparsi potranno inoltre aver luogo sulla Sardegna e sui rilievi abruzzesi.



Ci saranno angoli felici in Italia? Certo, il Sud, dove oltre a un tempo decisamente più stabile e soleggiato, continuerà a fare davvero molto caldo per la stagione a causa di una persistenza dei venti di Scirocco. (ilMeteo)