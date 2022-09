Meteo: Weekend isolato, Sole a oltranza grazie al super anticiclone. Le previsioni

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da una sorta di isolamento atmosferico, provocato dall'ingombrante presenza di un super anticiclone che fungerà da scudo alle perturbazioni e garantirà una sostanziale stabilità sul tutto il Paese.

Su scala generale è utile notare come il vecchio anticiclone sub-tropicale, per intenderci quello che ci ha accompagnato dalla scorsa settimana e nella prima parte di quella in corso, si stia muovendo verso sud e dunque a latitudini più consone alle sue miti caratteristiche. Dopo la velocissima pausa di tempo più incerto, ma a carico quasi esclusivamente del Nordovest, ecco sopraggiungere, direttamente dall'Oceano Atlantico, un redivivo anticiclone delle Azzorre, che influenzerà il tempo già dalla giornata di venerdì, ma soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Insomma, gira e rigira, sia pure con caratteristiche diverse, non riusciremo ancora ad uscire da questo lungo dominio alto pressorio.



Già da sabato mattina, le condizioni atmosferiche risulteranno decisamente stabili su tutto il Paese, a parte solamente per alcuni isolati e non particolarmente densi banchi di nebbia nelle primissime ore sulla Val Padana e per alcune nubi di passaggio all'estremo Sud.

Anche il clima sarà particolarmente gradevole ovunque, con le temperature massime che oscilleranno intorno ai 15/17°C al Nord e fino anche a 20°C al Centro-Sud, con punte che potranno addirittura raggiungere i 21/22°C sulle regioni meridionali, nella fattispecie in Sicilia.

Non sarà da meno la domenica, anch'essa destinata ad essere caratterizzata da uno splendido sole un po' su tutto lo Stivale. Da segnalare solamente le consuete foschie e qualche locale banco di nebbia nottetempo e nelle prime ore del mattino sulla Val Padana, nelle vallate più interne del Centro, come pure innocue nubi di passaggio al Nord e all'estremo Sud.

Poche saranno inoltre le le novità sul fronte delle temperature: il clima continuerà infatti a mantenersi molto gradevole nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio, mentre farà più freschino la notte, soprattutto al Nord e nelle zone interne centrali, complice il rasserenamento.



In seguito, l'alta pressione sembra decisa a mantenere ben saldo il suo dominio sull'Italia, a garanzia di un inizio della prossima settimana ancora caratterizzato da una sorta di blocco atmosferico.

Le previsioni da Lunedì

Una possente figura anticiclonica, un mix tra azzorriana e africana, dominerà nella prossima settimana sull'Europa centro-meridionale, regalando anche sull'Italia una rinnovata fase stabile e piuttosto mite, proprio nel cuore dell'autunno. Attenzione però ad alcune insidie: da una parte avremo il ritorno delle nebbie, dall'altra qualche pioggia provocata dal passaggio di correnti più instabili in quota, pronte a sfruttare ogni minimo cedimento dell'alta pressione.

Partendo con la nostra analisi dalla giornata di lunedì 9 novembre ci aspettiamo bel tempo con temperature più che gradevoli di giorno su buona parte delle regioni. Solamente all'estremo Sud, segnatamente tra Sicilia (messinese) e Calabria (reggino), potranno verificarsi dei piovaschi alternati a schiarite a causa del transito di una goccia fredda in quota, in discesa dai quadranti orientali.

Complice l'assenza di venti e l'estrema stabilità atmosferica, faranno nuovamente la loro comparsa le nebbie, specie sulla Valpadana e nelle vallate interne del Centro. Copione molto simile poi per martedì 10 con prevalenza di tempo stabile, anche se le temperature subiranno una lieve flessione specie nei valori minimi.

Tra mercoledì 11 e giovedì 12 ecco concretizzarsi le insidie di cui parlavamo, a carico soprattutto delle due Isole maggiori e della Puglia dove saranno possibili delle piogge e localmente anche dei temporali, accompagnati da freschi venti dai quadranti settentrionali.



Successivamente non sono previste novità di rilievo e per buona parte del successivo fine settimana l'alta pressione che continuerà a dominare indisturbata sul nostro Paese, che vedrà una prevalenza di sole, ma anche nuovamente il rischio di formazione di banchi di nebbia durante le ore notturne, specie sulle aree di pianura del Nord. (iLMeteo)