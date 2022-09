Meteo: Weekend l'alta pressione respingerà i forti temporali. Ecco le previsioni

La meteorologia non smette di stupirci con continui cambiamenti del tempo, talvolta anche improvvisi. Ed è proprio quello che ci aspettiamo per il prossimo weekend, che ci attendiamo abbastanza sorprendente: tra sabato 18 e domenica 19, infatti, l'alta pressione scaccerà i forti temporali lontano dall'Italia.

Scopriamo dunque tutti i dettagli della previsione per il fine settimana.

Secondo gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione la giornata di sabato 18 sarà ancora influenzata dal passaggio di un insidioso vortice ciclonico, sospinto da correnti instabili in discesa dal Nord Europa, che provocherà forti rovesci temporaleschi soprattutto su basso Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania.

Durante le ore pomeridiane qualche precipitazione, alternata a temporanee schiarite, potrà interessare anche l'arco alpino, la Sardegna e la Sicilia orientale. Da sottolineare anche la presenza di forti venti dai quadranti settentrionali lungo le coste adriatiche e ioniche, con il mare che localmente potrà risultare anche molto mosso.

Sul resto d'Italia il tempo risulterà invece in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature massime certamente non eccessive, comprese tra i 25 e i 30°C durante le ore più calde.

Da domenica 19 le condizioni meteo sono attese in deciso miglioramento grazie ad una rimonta anticiclonica che garantirà una maggiore stabilità atmosferica quasi ovunque.

Anche le temperature sono attese in discreto aumento su tutta l'Italia, con punte massime fin verso i 32°C in particolare sulla Valpadana e sulle regioni tirreniche.

Ci aspettiamo dunque una giornata dal sapore tipicamente estivo e, nonostante una probabile reiterata ingerenza temporalesca, tale situazione climatica, più consona alla stagione in corso, potrebbe verosimilmente perdurare anche nella successiva settimana. (iLMeteo)