Meteo: Weekend temporali intensi e grandine. Ecco l’evoluzione

Il weekend è a rischio maltempo. Anzi, potrebbe far segnare una prima fondamentale svolta verso la stagione autunnale o, quanto meno, darne una prima seria avvisaglia. Ma attenzione, non saranno solamente i temporali e la grandine a caratterizzare il fine settimana, perché ci sarà spazio anche per un'inaspettata sorpresa, prima di un ribaltone atteso per la prossima settimana.

Ma andiamo con ordine analizzando tutte le novità attese per sabato 11 e domenica 12 settembre.

Già dalla giornata di venerdì 10 si formerà un ciclone mediterraneo destinato a condizionare pesantemente lo scenario meteorologico sul parte del Paese: si tratta, in sostanza, di un'area di bassa pressione che trarrà la propria energia dalle temperature ancora fin troppo elevate delle acque superficiali dei nostri mari (gran parte dei bacini registrano valori attorno all'Italia tra i 24 e 26°C) , reduci da una bollente estate. La traiettoria di questo vortice seguirà una direttrice ovest-est, spostandosi dalle Isole Baleari, verso la Sardegna e poi il basso Tirreno.

Ma cosa dobbiamo aspettarci, concretamente, per il weekend?

Occhi puntati a partire dalla giornata di sabato 11 su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia dove, a causa dei forti contrasti termici che si verranno a creare, non escludiamo il rischio di forti rovesci temporaleschi, in qualche caso anche sotto forma di nubifragio. Una lieve instabilità interesserà inoltre parte del Nordest dove, specie nel corso delle ore pomeridiane, non sono da escludere delle precipitazioni, rovesci, sebbene a carico soprattutto dei settori montuosi.

SORPRESA. Domenica 12 il vortice continuerà la sua corsa verso levante, provocando le ultime piogge e temporali all'estremo Sud, prima di allontanarsi verso la Grecia.

Sul resto dell'Italia si concretizzerà invece una sorpresa, con tanto sole e con temperature massime che raggiungeranno almeno i 28/30°C specie sulle regioni centrali tirreniche e sulle pianure del Nord.



Tuttavia, le prime avvisaglie autunnali che caratterizzeranno il prossimo weekend rischiano di fare da apripista a un più intenso ed organizzato fronte perturbato che dovrebbe irromperà verosimilmente sul nostro Paese nel corso della prossima settimana.



In aggiornamento