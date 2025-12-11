Metropolitana di Catanzaro: al via la nuova linea CZ Sala – CZ Lido dal 31 dicembre

Tempo di lettura: ~2 min

Una promessa mantenuta: la Calabria inaugura un’opera attesa da decenni

Il presidente Roberto Occhiuto ha annunciato attraverso la sua pagina istituzionale Facebook un passaggio storico per la mobilità regionale: dal 31 dicembre sarà finalmente operativa la nuova linea della metropolitana di Catanzaro, nel tratto CZ Sala – CZ Lido. Un’opera simbolo di modernizzazione e, per anni, rimasta solo sulla carta.

Una svolta per il trasporto cittadino

L’attivazione della metropolitana di Catanzaro rappresenta un passo decisivo per migliorare la mobilità urbana e ridurre il traffico tra le due aree più frequentate del capoluogo. Si tratta di un collegamento strategico, pensato per snellire gli spostamenti quotidiani di lavoratori, studenti e turisti.

Occhiuto ha sottolineato con un messaggio semplice ma emblematico — «Una parola sola: mantenuta» — il valore politico e simbolico di questa inaugurazione. Dopo anni di rinvii e progetti interrotti, la Calabria dimostra che anche nel Sud è possibile realizzare infrastrutture moderne ed efficienti.

Avvio con frequenza limitata, ma segnale di concretezza

Nella fase iniziale, le corse avranno una frequenza ridotta. Questo perché si è ancora in attesa del completamento delle ultime autorizzazioni operative. Tuttavia, la scelta di avviare comunque la linea ha un forte valore comunicativo e funzionale: mostrare ai cittadini che il progetto è ormai una realtà.

La nuova tratta si propone come una vera vetrina per la mobilità del futuro in Calabria, un primo passo che aprirà la strada a un servizio più completo e frequente nei mesi successivi.

Un’opera che guarda avanti

La messa in funzione del collegamento CZ Sala – CZ Lido non è solo un miglioramento pratico degli spostamenti urbani: è un segnale di fiducia verso il potenziale infrastrutturale del territorio.

Il completamento della linea conferma la volontà di investire su una mobilità sostenibile, moderna ed efficiente, capace di valorizzare il capoluogo e rafforzare la connessione con le aree costiere.