Milan-Udinese 3-0: Pulisic trascina i rossoneri verso la vetta della Serie A
Doppietta dello statunitense e dominio assoluto: il Milan aggancia il Napoli e insidia la Juventus
Il Milan torna a sorridere con una vittoria netta e convincente: 3-0 contro l’Udinese in una serata che conferma la crescita della squadra rossonera. Protagonista assoluto Christian Pulisic, autore di una doppietta e protagonista anche nella terza rete, che ha indirizzato la sfida già nel primo tempo.
Una gara senza storia: Udinese in difficoltà
La partita ha mostrato subito un copione chiaro: il Milan superiore tatticamente e tecnicamente, l’Udinese incapace di reagire. I friulani hanno resistito per poco più di mezz’ora, per poi crollare sotto i colpi dell’attacco rossonero.
L’allenatore Runjaic, privo di Lovric e Bayo, ha optato per un 4-4-2 conservativo, ma la sua squadra non è mai riuscita a impensierire seriamente la difesa avversaria. L’unica occasione del primo tempo è arrivata al 35’, con un traversone di Zemura che non ha trovato nessun compagno pronto a finalizzare.
Pulisic sblocca la partita
Al 39’ è stato ancora Ehizibue a commettere un errore fatale: un rinvio impreciso ha favorito l’azione che ha portato al gol di Pulisic, rapido a ribadire in rete dopo la respinta di Sava. Da quel momento la gara è cambiata definitivamente, con il Milan che ha preso il pieno controllo.
Il Milan dilaga: Fofana e Pulisic chiudono i conti
A inizio ripresa il Milan ha raddoppiato: un errore di Karlstrom ha spalancato la strada a Fofana, che ha trafitto Sava con un tiro preciso. Poco dopo è arrivata anche la doppietta personale di Pulisic, che ha chiuso definitivamente i giochi con un destro secco sul primo palo.
Gestione e standing ovation finale
Con la partita ormai in ghiaccio, Allegri (oggi in tribuna per squalifica, sostituito da Landucci in panchina) ha potuto concedere spazio alle seconde linee e regalare la standing ovation a Pulisic, autentico trascinatore del Milan. Nel finale, qualche timido tentativo dell’Udinese con Zaniolo e Saelemaekers, ma senza successo.
Classifica Serie A: Milan vicino alla vetta
Con questo successo, il Milan aggancia momentaneamente il Napoli e si porta a una sola lunghezza dalla Juventus. Una vittoria che lancia un segnale forte al campionato e conferma lo stato di forma della squadra rossonera, capace di dominare un avversario tradizionalmente ostico come l’Udinese.
Scritto da Nicola Cundò
