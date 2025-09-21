Mister Longo dopo Crotone-Siracusa 2-0: vittoria e amarezza per il pubblico assente. Video

Tempo di lettura: ~2 min

La critica del tecnico: "Spazi vuoti allo stadio, la squadra merita più sostegno"

Il Crotone conquista tre punti importanti superando il Siracusa per 2-0. Una vittoria meritata sul campo, frutto di sacrificio e compattezza, ma che lascia spazio anche a riflessioni amare. Nel post partita, Mister Longo non ha nascosto la sua delusione per la scarsa affluenza sugli spalti: solo 4.042 spettatori presenti allo stadio Ezio Scida.

Un successo sofferto ma meritato

Il tecnico ha sottolineato come la gara sia stata tutt’altro che semplice: il Siracusa, nonostante la sconfitta, ha mostrato idee di gioco chiare e un pressing costante. Il Crotone ha saputo soffrire, rimanendo compatto e colpendo nei momenti giusti, portando a casa una vittoria “fatta da uomini veri”.

La forza del gruppo e i cambi decisivi

Mister Longo ha rimarcato l’importanza delle seconde linee: l’ingresso in campo di Piovanello è stato determinante per spaccare la partita e creare superiorità numerica. Il tecnico ha poi lodato la continuità di calciatori come Maggio, pur sottolineando che serve maggiore concretezza sotto porta.

La delusione per il pubblico assente

Nonostante il risultato, l’allenatore ha criticato apertamente la scarsa presenza sugli spalti:

"Oggi ho visto spazi enormemente vuoti. Questa squadra merita sostegno, non fischi al 60º minuto. Servono unione e passione, solo così possiamo colmare il gap con le altre squadre che investono molto più di noi."

Un campionato difficile ma da protagonisti

Il mister ha ricordato che in Serie C ci sono almeno quattro squadre costruite per vincere con investimenti superiori, ma il Crotone deve puntare sull’unità di squadra e ambiente. I numeri parlano chiaro: quattro risultati utili consecutivi, porta inviolata in quattro partite su cinque e la consapevolezza di poter essere competitivi anche contro avversari di livello superiore.

L’appello finale di Mister Longo

La sua riflessione si è chiusa con un invito alla città:

"Il Crotone ha bisogno di tutti. Se vogliamo emergere, dobbiamo essere uniti e creare quell’entusiasmo che in passato ci ha portato in Serie A. La squadra lotta per questa maglia, ora tocca anche all’ambiente fare la propria parte."



