Mosca smentisce: nessuna violazione dello spazio aereo estone da parte dei jet russi
Mosca smentisce Tallinn: nessuna violazione dello spazio aereo estone
Il Ministero della Difesa russo chiarisce il volo dei MiG-31 sul Mar Baltico
Il Ministero della Difesa russo ha respinto le accuse secondo cui tre caccia MiG-31 russi avrebbero violato lo spazio aereo estone. Secondo Mosca, il volo si è svolto nel pieno rispetto delle normative internazionali e senza alcuno sconfinamento.
La versione russa dei fatti
Il ministero, citato dall’agenzia Tass, ha spiegato che i tre jet hanno effettuato un trasferimento programmato dalla Carelia fino a un aeroporto della regione di Kaliningrad. Durante il tragitto, i velivoli "non hanno mai deviato dalla rotta stabilita" e hanno volato esclusivamente sopra le acque neutrali del Mar Baltico.
Nessuna violazione dei confini
Mosca ribadisce che il monitoraggio tecnico e radar ha confermato l’assenza di sconfinamenti:
- Nessuna violazione dello spazio aereo estone;
- Rotta prestabilita e concordata;
- Navigazione limitata a zone neutrali internazionali.
Il contesto delle tensioni nel Baltico
L’episodio si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra Russia e Paesi baltici, membri della NATO, dove episodi di presunte violazioni dello spazio aereo vengono spesso segnalati e puntualmente smentiti da Mosca.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.
Scritto da Redazione
Giornalista di InfoOggiLeggi altri articoli