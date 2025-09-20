Mosca smentisce: nessuna violazione dello spazio aereo estone da parte dei jet russi

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Mosca smentisce Tallinn: nessuna violazione dello spazio aereo estone

Il Ministero della Difesa russo chiarisce il volo dei MiG-31 sul Mar Baltico

Il Ministero della Difesa russo ha respinto le accuse secondo cui tre caccia MiG-31 russi avrebbero violato lo spazio aereo estone. Secondo Mosca, il volo si è svolto nel pieno rispetto delle normative internazionali e senza alcuno sconfinamento.

La versione russa dei fatti

Il ministero, citato dall’agenzia Tass, ha spiegato che i tre jet hanno effettuato un trasferimento programmato dalla Carelia fino a un aeroporto della regione di Kaliningrad. Durante il tragitto, i velivoli "non hanno mai deviato dalla rotta stabilita" e hanno volato esclusivamente sopra le acque neutrali del Mar Baltico.

Nessuna violazione dei confini

Mosca ribadisce che il monitoraggio tecnico e radar ha confermato l’assenza di sconfinamenti:

Nessuna violazione dello spazio aereo estone ;

; Rotta prestabilita e concordata;

Navigazione limitata a zone neutrali internazionali.

Il contesto delle tensioni nel Baltico

L’episodio si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra Russia e Paesi baltici, membri della NATO, dove episodi di presunte violazioni dello spazio aereo vengono spesso segnalati e puntualmente smentiti da Mosca.