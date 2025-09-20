Cerca

Estero Lazio Roma

Mosca smentisce: nessuna violazione dello spazio aereo estone da parte dei jet russi

Redazione
Condividi:
Mosca smentisce: nessuna violazione dello spazio aereo estone da parte dei jet russi
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Mosca smentisce Tallinn: nessuna violazione dello spazio aereo estone

Il Ministero della Difesa russo chiarisce il volo dei MiG-31 sul Mar Baltico

Il Ministero della Difesa russo ha respinto le accuse secondo cui tre caccia MiG-31 russi avrebbero violato lo spazio aereo estone. Secondo Mosca, il volo si è svolto nel pieno rispetto delle normative internazionali e senza alcuno sconfinamento.

La versione russa dei fatti

Il ministero, citato dall’agenzia Tass, ha spiegato che i tre jet hanno effettuato un trasferimento programmato dalla Carelia fino a un aeroporto della regione di Kaliningrad. Durante il tragitto, i velivoli "non hanno mai deviato dalla rotta stabilita" e hanno volato esclusivamente sopra le acque neutrali del Mar Baltico.

Nessuna violazione dei confini

Mosca ribadisce che il monitoraggio tecnico e radar ha confermato l’assenza di sconfinamenti:

  • Nessuna violazione dello spazio aereo estone;
  • Rotta prestabilita e concordata;
  • Navigazione limitata a zone neutrali internazionali.

Il contesto delle tensioni nel Baltico

L’episodio si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra Russia e Paesi baltici, membri della NATO, dove episodi di presunte violazioni dello spazio aereo vengono spesso segnalati e puntualmente smentiti da Mosca.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
mosca-smentisce-tallinn violazione-spazio-aereo-estone mig-31-mar-baltico russia-estonia-tensioni ministero-difesa-russo

Scritto da Redazione

Giornalista di InfoOggi

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Estero

Vedi tutti