Napoli: de Magistris, distratto? No, impegnato h24

NAPOLI, 18 FEB - ''Non mi sto distraendo, sono quotidianamente impegnato sulla città perché per me quello che conta più di ogni cosa è portare a compimento il mandato e riuscire a fare quante più cose possibili anche perchè noi ci vogliamo presentare in modo forte alla campagna elettorale. Sono concentrato sui fatti concreti e lavoreremo così fino all'ultimo giorno''. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc, in merito al suo impegno per la città nonostante la candidatura alla presidenza della Regione Calabria.