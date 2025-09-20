Calcio Serie B Palermo-Bari 2-0: le dichiarazioni di Inzaghi e Caserta. Video

Tempo di lettura: ~2 min

Palermo-Bari 2-0: le dichiarazioni di Inzaghi e Caserta

Il Palermo di Filippo Inzaghi supera il Bari di Fabio Caserta al Renzo Barbera con il punteggio di 2-0. Una vittoria importante, arrivata in uno stadio gremito, che ha messo in evidenza la solidità dei rosanero e le difficoltà dei biancorossi. Nel post partita i due allenatori hanno offerto letture diverse della sfida, riflettendo i percorsi delle rispettive squadre.

Mister Inzaghi e l’entusiasmo del Palermo

Filippo Inzaghi si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, sottolineando come la pazienza e la compattezza abbiano fatto la differenza. A decidere l’incontro sono stati Eduardon e Gomes, entrati dalla panchina e capaci di incidere con personalità. Inzaghi ha rimarcato la difficoltà di scegliere ogni volta la formazione, ma anche la certezza di avere a disposizione una rosa ampia e di qualità.

Il tecnico ha elogiato la crescita dei più giovani e l’impatto dello stadio, che con il record stagionale di spettatori ha confermato il legame tra squadra e tifoseria. L’allenatore guarda già avanti, con la Coppa Italia contro l’Udinese come occasione per dare spazio a chi ha giocato meno e continuare a crescere con mentalità vincente.

Mister Caserta e l’analisi del Bari

Sul fronte opposto, Fabio Caserta ha riconosciuto i meriti del Palermo, ma ha puntato l’attenzione sugli episodi che hanno deciso la gara. Il primo gol subito, nato da un fallo laterale e da un duello aereo perso in area, ha indirizzato il risultato. Caserta ha evidenziato la necessità di restare concentrati fino al 90°, sottolineando come in Serie B basti un dettaglio per cambiare completamente una partita.

Il tecnico biancorosso ha comunque difeso i suoi giocatori, parlando di un gruppo che ha lottato con sacrificio e che non merita rimproveri sull’impegno. Ha spiegato anche alcune scelte tattiche, come quella di schierare Castrovilli in posizione più avanzata, per alleggerirlo dai compiti difensivi, e di affidarsi a Gaetano, prezioso per equilibrio e sacrificio. Per Caserta il percorso è in salita, ma la ricetta resta chiara: unità, lavoro e fiducia per invertire il trend.

Due prospettive a confronto

Il post partita di Palermo-Bari 2-0 restituisce l’immagine di due allenatori agli antipodi: Inzaghi, galvanizzato da un successo che rafforza le ambizioni rosanero e dal sostegno di un pubblico straordinario, e Caserta, realista nell’analizzare gli errori del Bari ma determinato a trasformare le difficoltà in un’opportunità di crescita.

