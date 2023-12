Previsioni meteo: dal maltempo alle gelide temperature – Ecco cosa aspettarsi

Pioggia, neve e freddo in arrivo - previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Inizieremo a vedere l'arrivo di piogge e nevicate in diverse regioni italiane nelle prossime ore. Una perturbazione proveniente dalle fredde regioni del Nord Europa ha raggiunto l'Italia nelle ultime 24 ore, spostandosi verso Sud. Mentre il Nord sta sperimentando un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche, nelle regioni centrali e gran parte del Sud, l'instabilità atmosferica aumenterà. Inizialmente, le precipitazioni saranno leggere e irregolari, ma intensificheranno nel corso della giornata.

Le piogge si intensificheranno e potrebbero trasformarsi in rovesci localizzati, specialmente nel Sud della Toscana, nelle Marche, in Abruzzo e in molte aree del Lazio. Anche le nevicate saranno significative sugli Appennini. La quota neve si stabilizzerà intorno ai 1400/1500 metri nel Centro e a quote maggiori sui monti del Sud.

Il maltempo si concentrerà lungo le coste adriatiche centrali, sull'area ionica e sul basso Tirreno. La neve scenderà a quote più basse, fino a 1100/1200 metri sull'Appennino marchigiano e abruzzese, e intorno ai 1400/1500 metri sui monti del Sud peninsulare. Verso fine giornata, sono previste forti piogge e temporali, specialmente nel basso Tirreno, nel Sud della Calabria e nelle regioni più settentrionali della Sicilia.

Importante tenere sotto controllo anche i venti, con un rinforzo significativo del Maestrale sulla Sardegna e venti freddi di Bora lungo la costa adriatica.

**Allerta Meteo della Protezione Civile:**

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sono previste criticità idrogeologiche e idrauliche in alcune regioni, come Campania, Molise e altre.

**Meteo per Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre:**

Durante il weekend, un fronte freddo porterà venti di grecale e un drastico calo delle temperature. Questo sarà causato da un vortice ciclonico sul Mar Ionio e il passaggio di venti freddi settentrionali (Grecale) sul versante adriatico e sulle regioni del Sud.

Sabato 16 Dicembre, ci sarà ancora il rischio di precipitazioni nelle zone interne del Centro-Sud, con piogge locali e nevicate fino a quote molto basse (intorno ai 400-500 metri) su Abruzzo, Molise, Nord della Puglia e Campania.

Domenica 17 Dicembre, ci aspettiamo una prevalenza di sole su buona parte del Paese, ma farà molto freddo, soprattutto durante la notte, con temperature che scenderanno sotto lo zero. Durante l'inverno, l'anticiclone può causare nebbie o nubi basse, specie sulla Valle Padana, con temperature fredde durante le ore diurne.

Preparati per un weekend freddo e metti in conto le condizioni meteo avverse. Rimani al sicuro e resta aggiornato sulle previsioni. (iLMeteo)

In aggiornamento