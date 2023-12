Previsioni meteo. Ondata di maltempo in arrivo: piogge, venti e temporali intensi previsti fino a venerdì"

Massima attenzione al Nord e sul lato tirrenico: ecco come si evolverà la situazione meteorologica nelle prossime ore

L'Italia si prepara per un'altra ondata di maltempo, con piogge, venti forti e temporali intensi. Questa instabilità è dovuta all'arrivo di masse d'aria umida e mite dall'Atlantico, che mantengono il Paese in una situazione meteorologica instabile. Una delle perturbazioni in arrivo influenzerà il tempo già nelle prossime ore.

Nella mattinata, la Francia sarà la più colpita, mentre l'Italia rimarrà prevalentemente asciutta, ad eccezione di qualche leggera pioggia sul medio e basso Tirreno. Tuttavia, segnali di cambiamento saranno visibili al Nord, in particolare nelle regioni occidentali.

Nel pomeriggio e in serata, la perturbazione si intensificherà. Attenzione particolare va data al Nord, soprattutto in Liguria e nelle zone alpine e prealpine, dove le piogge saranno più abbondanti e potranno essere accompagnate da temporali. Piogge sono previste anche sul lato tirrenico, dalla Toscana alla Calabria.

Durante la notte, il maltempo si sposterà verso il Nordest, migliorando nella mattinata di Venerdì, mentre rimarrà instabile sul medio e basso Tirreno per gran parte della giornata.

Per quanto riguarda i venti, attesi rinforzi da Libeccio a Ovest e venti caldi di Scirocco al Sud e lungo l'Adriatico, dove il tempo sarà più stabile. Infine, le temperature rimarranno relativamente costanti, ad eccezione di un aumento temporaneo al Sud a causa dei venti di Scirocco. (iLMeteo)

Protezione Civile per la giornata di oggi, giovedì 26 ottobre 2023:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:



Friuli-Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:



Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:



Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino