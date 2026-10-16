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Regione Calabria: avviso per incarico di Elevata Qualificazione nel Dipartimento Programmazione Unitaria

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Regione Calabria: avviso per incarico di Elevata Qualificazione nel Dipartimento Programmazione Unitaria
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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) presso il Dipartimento per la Programmazione Unitaria. L'incarico, della durata di tre anni, è destinato al personale della Giunta regionale e al personale comandato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Dettagli dell'incarico

L'incarico riguarda attività di supporto tecnico-giuridico e si inserisce nell'ambito delle strutture ausiliarie di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/1996. La selezione è rivolta a dipendenti a tempo pieno e indeterminato o determinato.

Requisiti e modalità di candidatura

Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura all'indirizzo PEC indicato nell'avviso entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale. Alla domanda dovranno essere allegati a pena di inammissibilità: curriculum vitae in formato europeo, dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e insussistenza di condanne penali, e copia di un documento d'identità valido.

Urgenza e scadenze

La procedura è resa urgente dall'imminente scadenza dell'incarico conferito con DDG n. 16009/2023 e dalla necessità di garantire la piena funzionalità degli uffici. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Programmazione Unitaria.


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