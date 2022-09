Revocati arresti domiciliari a ex prefetto Cosenza Galeone

COSENZA, 17 GEN - Sono stati revocati gli arresti domiciliari all'ex prefetto di Cosenza, Paola Galeone, coinvolta in un episodio di presunta induzione alla corruzione. Il gip del Tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha sostituito gli arresti con la misura dell'interdizione per un anno dai pubblici uffici.