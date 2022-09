"Eugenio Riccio: lotta al Covid19? In Calabria è festa ..."

CATANZARO, 13 APR - Nuovi contagiati in Calabria 8 (per fortuna aggiungiamo). Componenti della taskforce del presidente Santelli, quasi il doppio. Risultati ottenuti da medici, infermieri che stanno lavorando a mani nude e senza alcun aiuto o gratificazione? L’evidente contenimento del contagio. Risultati ottenuti dalla taskforce? Due teleconferenze in cui l’unico risultato evidente è stato il primo confronto tra Torti e Colao, fino ad ora l’un contro l’altro opposti.

Presidente Santelli, dia un segno. Non proprio una Resurrezione perché ci sembra troppo chiedere ciò , e neanche un miracolo, ma un segno terreno che la pragmaticita’ di una donna , può essere il vero punto di svolta per una Calabria fino ad ora sofferente e oggi purtroppo anche dolente, ma fiera è forte. Presidente fino ad ora la Calabria, in questa emergenza, sta portando sulle spalle anche la croce delle sue scelte e dell’inerzia dei suoi numerosi staff, è ora che si capisca chi deve fare cosa e quando e che lo si faccia in fretta.

Nel frattempo Le segnalo il materiale trasmesso.alla data del 10 aprile dalla protezione civile nazionale alla Regione Calabria :

1) 50 ventilatori polmonari per terapia intensiva;

2) 87 monitor multiparametri;

3) nr. 710.495 mascherine chirurgiche;

4) nr. 175.700 mascherine tipo ffp2 per sanitari;

5) nr. 5025 mascherine tipo ffp3.





Dati tutti riscontrabili sul sito istituzionale della protezione civile.

Presidente Santelli ma la Regione Calabria quando inizierà a spendere il primo euro per iniziare la lotta di contrasto al covid19 ???