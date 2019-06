Riciclaggio: Gdf, Sequestrati e confiscati beni alle mafie per 4,2 miliardi

ROMA, 21 GIUGNO - Il valore del riciclaggio accertato si è attestato negli ultimi 17 mesi a 2,4 miliardi e sono stati effettuati sequestri per 661 milioni. Il dato emerge dai quasi 80mila accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza in seguito alle richieste arrivate dalle prefetture per prevenire e reprimere il riciclaggio dei capitali illecitamente accumulati e per intercettare dei possibili finanziamenti al terrorismo internazionale.



Complessivamente sono state denunciate per riciclaggio 3.364 persone, 408 delle quali sono state arrestate mentre sul fronte del finanziamento al terrorismo sono state 454 le segnalazioni sottoposte a controlli, su un totale di 124.322 segnalazioni di operazioni sospette. Sul fronte della lotta ai patrimoni delle mafie sono invece state sottoposte a controlli quasi 15mila persone, sono stati sequestrati beni per 2,4 miliardi ed effettuate confische per 1,8 miliardi. Il valore dei sequestri di beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie proposte all'autorità giudiziaria ammonta invece a 5,9 miliardi.