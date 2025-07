Roma, eroi tra le fiamme: Francesco e Marco, poliziotti ustionati nello scoppio del distributore. “Lo rifaremmo”

Tempo di lettura: ~2 min

ROMA – Un’esplosione devastante ha colpito via dei Gordiani, quartiere Prenestino, trasformando una normale mattinata estiva in un incubo. Un violento scoppio partito da un distributore di GPL ha generato una fiammata altissima, visibile a chilometri di distanza. Vetrate in frantumi, decine di feriti, panico tra i residenti. Ma in mezzo al caos, due agenti della Polizia di Stato si sono distinti per coraggio: Francesco e Marco, in servizio alla Questura di Roma, si sono lanciati nel pericolo per salvare vite.

I due poliziotti, tra i primi a giungere sul posto, hanno cinturato la zona con grande sangue freddo, consapevoli del rischio imminente. Il caldo torrido non ha fermato il loro istinto: quando è arrivata la notizia che alcune persone erano ancora intrappolate, non hanno esitato. Sono entrati, mettendo a rischio la propria incolumità, riuscendo a trarre in salvo due civili. Pochi istanti dopo, una seconda esplosione li ha travolti.

Ora sono ricoverati al Policlinico Umberto I con gravi ustioni, ma le loro condizioni stanno migliorando. “Lo rifaremmo. Rifaremmo ogni passo, ogni gesto. Non siamo eroi, è il nostro dovere”, hanno detto con forza e umanità.

L’immagine che li ritrae nei letti d’ospedale, fasciati e segnati dalle fiamme, racconta di una dedizione che va oltre la divisa. Nonostante il dolore fisico, i loro occhi comunicano una sola cosa: sono pronti a tornare.

Le indagini e la risposta della città

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si parla di un urto accidentale a una conduttura durante le operazioni di scarico. Sono in corso accertamenti per verificare il rispetto delle normative di sicurezza da parte dell’impianto.

Nel frattempo, la città si stringe attorno ai suoi agenti. Innumerevoli i messaggi di solidarietà arrivati in poche ore da ogni angolo del Paese. Sui social, l’hashtag #essercisempre è diventato simbolo di gratitudine verso Francesco, Marco e tutti coloro che ogni giorno mettono a rischio la vita per il bene degli altri.

Un ritorno atteso

Il percorso di cura sarà lungo, ma Francesco e Marco non sono soli. Accanto a loro ci sono colleghi, medici e cittadini che li considerano veri e propri eroi. E proprio al Policlinico Umberto I, dove sono ricoverati, si respira la determinazione di due uomini pronti a rialzarsi.

Roma li aspetta. L’Italia li aspetta. Perché il coraggio non guarisce solo le ferite: ispira.

