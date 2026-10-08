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Rottamazione tasse automobilistiche, Giuseppe Zitelli (FdI) chiede rateizzazione per i siciliani in difficoltà

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Rottamazione tasse automobilistiche, Giuseppe Zitelli (FdI) chiede rateizzazione per i siciliani in difficoltà
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Un’interrogazione al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore al Bilancio Alessandro Dagnino, con richiesta di risposta urgente scritta, è stata presentata dal deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Zitelli.

L’atto riguarda la rottamazione delle tasse automobilistiche in Sicilia, a seguito dell’approvazione della norma, da parte dell’ARS, che consente ai contribuenti dell’isola di sanare le pendenze fiscali regionali, incluse le tasse automobilistiche, pagando solo il capitale dovuto, senza interessi e sanzioni.

Il Parlamento regionale, infatti, ha recepito quanto stabilito nei commi 102 -110 della Legge nazionale 199 del 30 dicembre 2025.

“Secondo il testo della norma – afferma l’onorevole Giuseppe Zitelli – il pagamento di quanto dovuto, da parte dei siciliani, deve avvenire in un’unica soluzione, anche in presenza di diverse annualità morose pregresse”.

"Tuttavia – osserva – appare evidente come i soggetti che si trovino, per motivi finanziari, in una posizione debitoria da diversi anni, non possano evidentemente sanarla, essendo costretti a un esborso economico non indifferente".

“Alla luce di tali considerazioni – prosegue – è necessario attuare una rateizzazione del debito complessivo, offrendo così a tutti i siciliani la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della Regione”.

“Chiedo pertanto al presidente e all’assessore – conclude Giuseppe Zitelli – di interloquire urgentemente con il Governo nazionale affinché sia prevista una modifica alla Legge 199/2025 che preveda una possibile rateizzazione per importi superiori a cinquecento euro”.


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Argomenti:
rottamazione-tasse-automobilistiche rateizzazione-debito-sicilia interrogazione-schifani-dagnino legge-199-2025 giuseppe-zitelli-ars

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