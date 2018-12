San Severo (FG), decine di arresti operati dalla Polizia di Stato

FOGGIA, 28 NOVEMBRE - Una vasta operazione antidroga, condotta dalla Polizia di Stato si sta svolgendo in queste ore a San Severo in prvovincia di Foggia. Sono circa un centinaio gli agenti impegnati con l’appoggio di un elicottero del reparto volo e dei reparti prevenzione crimine che stanno eseguendo 14 misure cautelari in carcere richieste dalla procura di Foggia ed emesse dal gip del Tribunale nei riguardi di decine di spacciatori collegati alla criminalità organizzata.

Dopo l'omicidio mafioso avvenuto sabato scorso 23 novembre a San Severo, è la prima risposta della polizia e della procura d Foggia ai criminali dei sodalizi locali legati al traffico di droga. I particolari dell operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 10.30 in questura.

Luigi Palumbo