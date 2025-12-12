Sanità in Calabria, sequestro da oltre 9 milioni di euro all’AOU “Dulbecco” di Catanzaro
Nel mirino il reparto di Oculistica: indagini della Corte dei Conti su medici, infermieri e personale amministrativo
Un maxi-sequestro da oltre 9 milioni di euro scuote la sanità calabrese. Su delega della Procura regionale della Corte dei Conti per la Calabria, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro ha dato esecuzione a un decreto di sequestro conservativo nei confronti di undici soggetti, tra medici, infermieri e personale amministrativo, operanti – in prevalenza – presso l’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”.
Le indagini: presunti danni all’Erario e gestione irregolare delle liste d’attesa
L’attività investigativa delle Fiamme Gialle si è concentrata su una presunta gestione illecita delle liste d’attesa, facendo emergere – secondo l’ipotesi accusatoria – un sistema articolato di condotte dannose per l’Erario pubblico.
Tra le violazioni contestate figurano:
- Indebita percezione dell’indennità di esclusività e di emolumenti stipendiali non dovuti
- Mancato riversamento dei compensi derivanti da attività libero-professionale svolta illegittimamente
- Privatizzazione di fatto di un servizio pubblico sanitario
- Utilizzo e appropriazione di beni ospedalieri per finalità personali
Le presunte irregolarità coinvolgerebbero non solo personale sanitario, ma anche la segretaria di uno studio medico privato, ritenuta parte integrante del sistema contestato.
Il provvedimento della Corte dei Conti
Accogliendo la richiesta della Procura regionale, il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti ha disposto il sequestro conservativo dell’intero importo, pari a oltre 9,1 milioni di euro, su beni immobili, beni mobili e crediti riconducibili ai soggetti indagati.
Gli importi sequestrati: il dettaglio
Nel dettaglio, i sequestri riguardano:
- Oltre 6,2 milioni di euro al primario di Oculistica Vincenzo Scorcia
- di cui 2,3 milioni in solido con la segretaria Maria Battaglia e la caposala Laura Logozzo
- 1.288.000 euro ad Andrea Lucisano
- 463.000 euro a Eugenio Garofalo
- 357.000 euro ad Andrea Bruni
- 350.000 euro a Rocco Pietropaolo
- 280.000 euro a Giuseppe Giannaccare
- 83.000 euro ad Adriano Carnevali
- 70.000 euro a Giorgio Randazzo
- 29.000 euro a Maria Aloi
Le prossime fasi del procedimento
Il procedimento è ora destinato a entrare nella fase di accertamento delle responsabilità contabili, durante la quale verranno valutate nel merito le singole posizioni e le eventuali conseguenze giuridiche per i soggetti coinvolti.
L’inchiesta rappresenta un passaggio rilevante nel contrasto agli sprechi nella sanità pubblica e nella tutela delle risorse pubbliche, con particolare attenzione alla trasparenza dei servizi sanitari e al corretto funzionamento delle liste d’attesa.
Presunzione di innocenza
È importante ricordare che, nel sistema penale italiano, vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Come sancito dall’articolo 27 della Costituzione italiana, nessuno può essere considerato colpevole fino a condanna passata in giudicato.
