Scendono ancora i contagi +307 positivi al Covid è bollettino della regione Calabria del 24 Nov.

CATANZARO, 24 NOV - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 340.065 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 348.247 allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 14.524 (+ 307 rispetto a ieri), quelle negative 325.541. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: CASI ATTIVI 3. 345 (126 in reparto Azienda opsedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 3.176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 852 (752 guariti, 100 deceduti).

- Catanzaro: CASI ATTIVI 1.510 (69 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 660 (603 guariti, 57 deceduti).

- Crotone: CASI ATTIVI 819 (40 in reparto; 779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 348 (342 guariti, 6 deceduti).

- Vibo Valentia: CASI ATTIVI 648 (15 ricoverati, 633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 228 (213 guariti, 15 deceduti).

- Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.500 (123 in reparto; 29 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in terapia intensiva; 3.336 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.129 (2.065 guariti, 64 deceduti).

- Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 129, Catanzaro 36, Crotone 1, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 135. Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 154.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Nel computo dei guariti sono stati inseriti 44 migrantiu trasferiti nei precedenti giorni fuori regione.

Spirlì, centro Villa Bianca sarà attivato presto

"Vorrei ricordare a tutti, amministratori locali compresi, che lo strumento dell'ordinanza regionale è di competenza unica del presidente della Regione. Anticipare provvedimenti o creare aspettative che non hanno corrispondenza con atti ufficiali, in un momento di grave emergenza come questo, arreca danno e crea una inutile confusione che non serve a nessuno. Io rispetto le istituzioni e, allo stesso tempo, chiedo che siano rispettate". Lo afferma il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì. Quanto al centro Covid da allestire a Catanzaro, "i lavori di adeguamento e ripristino di "Villa bianca" - chiarisce Spirlì - sono seguiti quotidianamente da me attraverso la Protezione civile regionale. Il sito sarà dunque attivato al più presto".