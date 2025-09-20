Scioperi di treni, bus, taxi e aerei: calendario e disagi fino a novembre

Tempo di lettura: ~3 min

Stop ai trasporti pubblici e privati: quando e dove sono previsti i principali scioperi

Disagi in arrivo per chi viaggia in Italia: da settembre a novembre sono in programma diversi scioperi dei trasporti che coinvolgeranno treni, bus, navi, aerei e perfino i taxi. Una serie di proteste sindacali che interesseranno sia il settore pubblico che quello privato, con conseguenze significative sulla mobilità nazionale.

Sciopero generale del 22 settembre

Il primo grande appuntamento è lo sciopero generale del 22 settembre, proclamato dal sindacato Usb. La protesta riguarda tutto il settore pubblico e privato, a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.

Treni : stop dalle 00.00 alle 23.00

: stop dalle 00.00 alle 23.00 Trasporto pubblico locale (TPL), marittimo, merci e logistica : fermo di 24 ore con modalità differenti a seconda del territorio

: fermo di 24 ore con modalità differenti a seconda del territorio Taxi: fermi dalle 00.00 per l’intera giornata

Anche Cub, Sgb, Adl Varese e Usi-Cit hanno indetto un’astensione dal lavoro:

trasporto merci su rotaia: dalle 21 del 21 settembre alle 21 del 22 settembre

autostrade: 24 ore di stop dalle 22 del 21 settembre

porti: intera giornata del 22 settembre

Settore aereo: scioperi il 26 settembre

Il 26 settembre sarà una giornata critica per chi vola:

Cub Trasporti : sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo e aeroportuale

: sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo e aeroportuale Wizz Air Malta Limited (Filt Cgil) : stop di hostess e steward per 24 ore

: stop di hostess e steward per 24 ore Volotea (Uilt) : adesione completa allo sciopero

: adesione completa allo sciopero Sogaersecurity dell’aeroporto di Cagliari : fermo del personale di sicurezza

: fermo del personale di sicurezza Sindacati confederali e di base: proteste nazionali di 4 ore negli scali italiani, con disagi previsti soprattutto a Milano Linate e Malpensa

Scioperi ferroviari di ottobre

Anche il settore ferroviario sarà pesantemente colpito:

3 ottobre : sciopero generale di 24 ore proclamato dai Cobas, dalle 21 del 2 ottobre fino alla sera successiva

: sciopero generale di 24 ore proclamato dai Cobas, dalle 21 del 2 ottobre fino alla sera successiva 21 ottobre: fermo per l’assemblea nazionale dei lavoratori RFI e ulteriore sciopero indetto da Cobas lavoro privato

Trasporto pubblico locale e logistica

Dal 22 settembre al 10 ottobre sono previsti diversi scioperi del trasporto pubblico locale in più regioni italiane, con modalità variabili. I cittadini dovranno verificare i dettagli a livello locale per capire quali linee saranno coinvolte.

Scioperi di novembre

Il mese di novembre si aprirà con un appuntamento di rilievo:

11 novembre: stop nazionale del personale radar Enav, proclamato dal sindacato Astra. Lo sciopero durerà 4 ore, dalle 13 alle 17.

Conclusioni: come prepararsi ai disagi

Il calendario degli scioperi tra settembre e novembre si preannuncia fitto e coinvolgerà quasi tutti i mezzi di trasporto. Per evitare imprevisti, i viaggiatori sono invitati a:

verificare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli aggiornamenti in tempo reale

gli aggiornamenti in tempo reale pianificare con anticipo gli spostamenti

considerare soluzioni alternative nei giorni interessati dagli scioperi

Gli scioperi dei trasporti rappresentano un diritto dei lavoratori ma hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini: conoscere date e modalità diventa quindi fondamentale per ridurre i disagi.