Scioperi di treni, bus, taxi e aerei: calendario e disagi fino a novembre
Stop ai trasporti pubblici e privati: quando e dove sono previsti i principali scioperi
Disagi in arrivo per chi viaggia in Italia: da settembre a novembre sono in programma diversi scioperi dei trasporti che coinvolgeranno treni, bus, navi, aerei e perfino i taxi. Una serie di proteste sindacali che interesseranno sia il settore pubblico che quello privato, con conseguenze significative sulla mobilità nazionale.
Sciopero generale del 22 settembre
Il primo grande appuntamento è lo sciopero generale del 22 settembre, proclamato dal sindacato Usb. La protesta riguarda tutto il settore pubblico e privato, a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.
- Treni: stop dalle 00.00 alle 23.00
- Trasporto pubblico locale (TPL), marittimo, merci e logistica: fermo di 24 ore con modalità differenti a seconda del territorio
- Taxi: fermi dalle 00.00 per l’intera giornata
Anche Cub, Sgb, Adl Varese e Usi-Cit hanno indetto un’astensione dal lavoro:
- trasporto merci su rotaia: dalle 21 del 21 settembre alle 21 del 22 settembre
- autostrade: 24 ore di stop dalle 22 del 21 settembre
- porti: intera giornata del 22 settembre
Settore aereo: scioperi il 26 settembre
Il 26 settembre sarà una giornata critica per chi vola:
- Cub Trasporti: sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo e aeroportuale
- Wizz Air Malta Limited (Filt Cgil): stop di hostess e steward per 24 ore
- Volotea (Uilt): adesione completa allo sciopero
- Sogaersecurity dell’aeroporto di Cagliari: fermo del personale di sicurezza
- Sindacati confederali e di base: proteste nazionali di 4 ore negli scali italiani, con disagi previsti soprattutto a Milano Linate e Malpensa
Scioperi ferroviari di ottobre
Anche il settore ferroviario sarà pesantemente colpito:
- 3 ottobre: sciopero generale di 24 ore proclamato dai Cobas, dalle 21 del 2 ottobre fino alla sera successiva
- 21 ottobre: fermo per l’assemblea nazionale dei lavoratori RFI e ulteriore sciopero indetto da Cobas lavoro privato
Trasporto pubblico locale e logistica
Dal 22 settembre al 10 ottobre sono previsti diversi scioperi del trasporto pubblico locale in più regioni italiane, con modalità variabili. I cittadini dovranno verificare i dettagli a livello locale per capire quali linee saranno coinvolte.
Scioperi di novembre
Il mese di novembre si aprirà con un appuntamento di rilievo:
- 11 novembre: stop nazionale del personale radar Enav, proclamato dal sindacato Astra. Lo sciopero durerà 4 ore, dalle 13 alle 17.
Conclusioni: come prepararsi ai disagi
Il calendario degli scioperi tra settembre e novembre si preannuncia fitto e coinvolgerà quasi tutti i mezzi di trasporto. Per evitare imprevisti, i viaggiatori sono invitati a:
- verificare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli aggiornamenti in tempo reale
- pianificare con anticipo gli spostamenti
- considerare soluzioni alternative nei giorni interessati dagli scioperi
Gli scioperi dei trasporti rappresentano un diritto dei lavoratori ma hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini: conoscere date e modalità diventa quindi fondamentale per ridurre i disagi.
