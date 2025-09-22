Sciopero generale in Italia per Gaza: trasporti, scuole e porti a rischio stop

Tempo di lettura: ~2 min

Manifestazioni a Roma, Milano e Napoli: attese migliaia di persone

Lunedì l’Italia si prepara a vivere una giornata di sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base in segno di solidarietà con la popolazione palestinese della Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. La mobilitazione, dal titolo “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, coinvolgerà trasporti, scuole, università, sanità e pubblica amministrazione, con cortei e sit-in in almeno 75 città italiane, tra cui Roma, Milano e Napoli.

Settore trasporti: treni, bus, taxi e porti coinvolti

Lo sciopero inizierà dalla mezzanotte e proseguirà fino alle 23 di lunedì, con forti disagi previsti per i viaggiatori.

Ferrovie : Trenitalia (esclusa la Calabria), Italo e Trenord hanno aderito. Previsti ritardi e cancellazioni su Frecce, Intercity e Regionali , con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

: Trenitalia (esclusa la Calabria), Italo e Trenord hanno aderito. Previsti ritardi e cancellazioni su , con dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trasporto pubblico locale : a Roma possibili interruzioni già da domenica sera sulle linee notturne, mentre lunedì i bus circoleranno solo nelle fasce protette. A Milano, Atm avverte che i disservizi sono attesi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio.

: a Roma possibili interruzioni già da domenica sera sulle linee notturne, mentre lunedì i bus circoleranno solo nelle fasce protette. A Milano, Atm avverte che i disservizi sono attesi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Taxi : adesione prevista dalla mezzanotte.

: adesione prevista dalla mezzanotte. Porti: blocchi annunciati a Genova, Trieste, Ancona, Civitavecchia e Ravenna. A Genova i manifestanti si ritroveranno dalle 8 presso i varchi di San Benigno e Albertazzi per impedire l’accesso ai terminal.

Sanità, scuola e università: adesione allo sciopero

Anche altri comparti strategici parteciperanno alla mobilitazione:

Sanità : il personale si asterrà dal lavoro già dal primo turno del mattino.

: il personale si asterrà dal lavoro già dal primo turno del mattino. Vigili del Fuoco : protesta di quattro ore, dalle 9 alle 13.

: protesta di quattro ore, dalle 9 alle 13. Scuola : in sciopero docenti e personale Ata del comparto Istruzione e Ricerca, sia nel pubblico che nel privato.

: in sciopero docenti e personale Ata del comparto Istruzione e Ricerca, sia nel pubblico che nel privato. Università: sospensione di lezioni, laboratori e attività, con una significativa partecipazione annunciata dalle associazioni studentesche.

Le manifestazioni in programma nelle città italiane

Oltre 8.000 persone sono attese a Roma, dove il corteo partirà alle ore 11 da piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, guidato dagli studenti della Sapienza.

Milano : il corteo partirà alle 10 da Cadorna.

: il corteo partirà alle 10 da Cadorna. Napoli : previste due manifestazioni, una al mattino da piazza Garibaldi e una nel pomeriggio dall’ex base Nato di Bagnoli.

: previste due manifestazioni, una al mattino da piazza Garibaldi e una nel pomeriggio dall’ex base Nato di Bagnoli. Altre città: sit-in e iniziative a Torino, Firenze, Ancona, Bari, Palermo e Bologna, dove la Questura ha predisposto un piano straordinario di sicurezza con oltre 200 agenti.

Una giornata di mobilitazione nazionale

Lo sciopero per Gaza avrà un impatto rilevante sulla quotidianità dei cittadini, con disagi in tutti i settori chiave: dai trasporti alla scuola, dalla sanità al mondo del lavoro. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli, con particolare attenzione ai siti e agli interessi legati a Israele.

La giornata di lunedì sarà dunque non solo un forte segnale di protesta sindacale, ma anche un momento di mobilitazione politica e sociale che coinvolgerà l’intero Paese.