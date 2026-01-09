Serie B, Frosinone-Catanzaro: Aquilani sceglie i convocati per la sfida alla capolista

Tempo di lettura: ~2 min

Serie B: Catanzaro a Frosinone, esame da capolista per continuare la striscia positiva

Giallorossi in trasferta contro la prima della classe: entusiasmo, fiducia e sostegno dei tifosi

La Serie B torna protagonista con una delle sfide più attese del weekend: il Catanzaro fa visita alla capolista Frosinone in una gara che promette intensità, qualità e grande partecipazione sugli spalti. Sabato 10 gennaio lo stadio Stirpe sarà il teatro di un confronto che può dire molto sulle ambizioni dei giallorossi, reduci da un periodo positivo e determinati a confermare continuità di risultati.

Un banco di prova importante per il Catanzaro

Dopo un avvio di 2026 segnato dalle sconfitte di Cosenza e Crotone in Serie C, l’attenzione del calcio calabrese si sposta tutta sulla Serie B, dove il Catanzaro è chiamato a una prova di maturità. Affrontare la prima in classifica rappresenta un test significativo per misurare solidità, personalità e crescita del gruppo.

L’allenatore Aquilani prepara la sfida puntando su compattezza, intensità e sulla qualità dei singoli, consapevole della forza dell’avversario ma fiducioso nel percorso intrapreso dai suoi.

Trasferta giallorossa: attesi tifosi da Calabria e Roma

Non mancherà il sostegno del pubblico: sono attesi numerosi tifosi del Catanzaro sia dalla Calabria che da Roma, pronti a colorare di giallorosso il settore ospiti e a spingere la squadra in uno degli impegni più difficili della stagione.

Convocati Catanzaro per Frosinone-Catanzaro (Serie B)

Portieri

Marietta, Pigliacelli, Borrelli

Difensori

Antonini, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro

Centrocampisti

Petriccione, Liberali, Pontisso, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio

Attaccanti

Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D’Alessandro

Una sfida che vale più dei tre punti

Contro un Frosinone solido e continuo, il Catanzaro cerca conferme importanti: non solo in classifica, ma soprattutto in termini di identità e consapevolezza. La gara rappresenta un passaggio chiave per capire fin dove possono spingersi i giallorossi in questo campionato di Serie B sempre più competitivo.