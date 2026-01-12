Serie B: gol nel recupero, ribaltoni e verdetti pesanti in vetta e in zona playoff

Tempo di lettura: ~5 min

Serie B, 19ª giornata ricca di colpi di scena: il Catanzaro regge la vetta, Palermo frenato, Venezia in volo

Gol nel recupero, scontri diretti e ribaltoni: classifica corta e playoff sempre più combattuti

La Serie B conferma ancora una volta la sua natura di campionato equilibrato, intenso e imprevedibile. La 19ª giornata ha regalato finali al cardiopalma, sorprese in zona playoff, successi pesanti in chiave salvezza e una vetta che, pur restando salda, continua a essere insidiata.

Il Catanzaro, nonostante la sconfitta sul campo della capolista, esce rafforzato nelle convinzioni; il Palermo viene beffato nel recupero; il Venezia accelera con decisione; mentre Padova, Empoli, Avellino, Carrarese e Südtirol conquistano punti fondamentali.

Mantova-Palermo 1-1: beffa nel recupero per i rosanero

Il Mantova strappa un pareggio preziosissimo contro il Palermo, rallentando la corsa dei siciliani verso le prime posizioni.

Il Palermo sblocca la gara all’8’: Vasic arriva al limite e serve Ceccaroni, che insacca con freddezza. I rosanero controllano a lungo il match, ma nella ripresa il Mantova cresce per intensità e convinzione. Quando la sconfitta sembra inevitabile, al 95’ Marras trova un sinistro potente dalla distanza, regalando ai virgiliani un punto pesantissimo in ottica salvezza.

Padova-Modena 2-0: biancoscudati ritrovati, Modena in affanno

Il Padova torna a vincere all’Euganeo dopo mesi, superando 2-0 il Modena e rilanciandosi nella corsa playoff.

Il vantaggio arriva subito: Papu Gomez inventa sulla sinistra, Capelli crossa e Bortolussi firma il suo settimo gol stagionale. Il Modena reagisce, colpisce due pali nella ripresa, ma trova un Sorrentino decisivo. In pieno recupero Lasagna chiude il match in contropiede.

Juve Stabia-Pescara 2-2: pari che lascia rimpianti

Occasione mancata per la Juve Stabia, fermata sul 2-2 dal Pescara.

Gli ospiti passano con Olzer, la Juve Stabia ribalta il risultato con Correia e il rigore di Candellone, ma nel finale l’ex Sgarbi approfitta di un’ingenuità difensiva e firma il pareggio che lascia tutto aperto in classifica.

Cesena-Empoli 0-1: colpo esterno e sorpasso playoff

L’Empoli espugna l’Orogel Stadium battendo il Cesena grazie a una prova di grande concretezza.

Dopo un primo tempo equilibrato, a inizio ripresa un errore in costruzione dei romagnoli consente a Ilie di firmare lo 0-1. Il Cesena reagisce con orgoglio, ma l’Empoli difende con ordine e porta a casa tre punti che valgono l’aggancio alla zona playoff.

Frosinone-Catanzaro 2-0: risultato severo, ma la prestazione convince

Il Catanzaro cade contro il Frosinone, ma il punteggio finale non racconta fino in fondo l’andamento del match.

Nel primo tempo i giallorossi affrontano la capolista senza timori, mantenendo ritmi alti e costruendo gioco con personalità. Iemmello sfiora il vantaggio dopo una combinazione rapida con Pittarello, mentre lo stesso Pittarello ha almeno due occasioni nitide, neutralizzate da Palmisani. Il Catanzaro gioca con ordine, tiene il possesso e limita una squadra che fino a quel momento aveva dominato il campionato.

Anche l’avvio di ripresa è di marca calabrese: Cissé e Iemmello creano superiorità tra le linee e il Catanzaro continua a macinare gioco. L’episodio chiave arriva al 13’: l’espulsione di Frosinini, dopo revisione VAR, costringe i giallorossi a giocare oltre mezz’ora in inferiorità numerica.

Nonostante l’uomo in meno, il Catanzaro resiste con compattezza, concedendo pochissimo su azione. Il gol del Frosinone arriva su calcio piazzato, una delle poche situazioni in cui la parità numerica viene meno: Monterisi svetta di testa su corner. Nel recupero, con i giallorossi sbilanciati alla ricerca del pari, Ghedjemis chiude i conti.

La sconfitta non scalfisce le certezze: il Catanzaro ha dimostrato di poter tenere il campo contro la prima in classifica, anche in condizioni sfavorevoli.

Reggiana-Venezia 1-3: lagunari inarrestabili

Il Venezia centra la quarta vittoria consecutiva, superando 3-1 la Reggiana e salendo al secondo posto.

Nel primo tempo decidono Adorante e Yeboah su rigore. La Reggiana accorcia con Girma, ma nella ripresa Svoboda firma un gol di pregevole fattura. Nonostante l’espulsione di Schingtienne, il Venezia controlla e vola in classifica.

Avellino-Sampdoria 2-1: irpini solidi, blucerchiati in difficoltà

L’Avellino supera 2-1 la Sampdoria e chiude il girone d’andata in crescita.

Decidono Palumbo e l’ex Tutino, mentre il rigore di Coda nel finale non basta ai blucerchiati, sempre più in difficoltà nella parte bassa della classifica.

Carrarese-Bari 1-0: scontro salvezza ai toscani

La Carrarese vince uno scontro diretto delicatissimo contro il Bari grazie al gol di Abiuso nella ripresa. Il Bari prova a reagire, ma la difesa di casa regge e porta a casa tre punti fondamentali.

Virtus Entella-Monza 1-0: colpo a sorpresa

La Virtus Entella sorprende il Monza, che paga una prestazione poco concreta. Decide il rigore di Franzoni, che condanna i brianzoli a un brusco stop nella corsa alle prime posizioni.

Südtirol-Spezia 2-1: rimonta e ossigeno

Il Südtirol torna alla vittoria dopo tre mesi superando in rimonta lo Spezia. Dopo il vantaggio ospite con Vlahovic, arrivano le reti di Pecorino e Kofler, che rilanciano la squadra di Castori in chiave salvezza.

Il contesto della giornata: risultati che tengono aperta la corsa playoff

Il pareggio del Palermo a Mantova, la vittoria esterna dell’Empoli a Cesena e il successo del Padova sul Modena mantengono la classifica molto corta tra il quarto e il decimo posto.

In questo scenario, il Catanzaro continua a rappresentare una delle squadre più continue, capace di limitare i passaggi a vuoto e di restare agganciata alle posizioni che contano.

Classifica Serie B – dopo 19 giornate

Frosinone – 41 Venezia – 38 Monza – 37 Palermo – 34 Catanzaro – 31 Cesena – 31 Modena – 29 Empoli – 27 Juve Stabia – 27 Padova – 25 Avellino – 25 Carrarese – 23 Reggiana – 20 Südtirol – 19 Virtus Entella – 19 Sampdoria – 17 Spezia – 17 Bari – 17 Mantova – 16 Pescara – 14

Serie B – Prossimo turno (20ª giornata)

Sampdoria – Virtus Entella

Avellino – Carrarese

Empoli – Südtirol

Monza – Frosinone

Padova – Mantova

Venezia – Catanzaro

Reggiana – Cesena

Bari – Juve Stabia

Pescara – Modena

Palermo – Spezia