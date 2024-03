Sicurezza potenziata: Videosorveglianza in arrivo a Catanzaro e Lamezia

Sottotitolo: Catanzaro e Lamezia Terme al Centro del Rinnovamento per la Pubblica Incolumità con il Sostegno del Ministero dell'Interno

CATANZARO – Un nuovo piano per la sicurezza urbana prende forma nei comuni di Catanzaro e Lamezia Terme. In una recente seduta in Prefettura, sotto la guida del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, si è delineato un progetto di rafforzamento della videosorveglianza. Questa iniziativa punta a salvaguardare l'ordine pubblico e a fornire una risposta concreta alle esigenze di cittadini e attività commerciali, soprattutto nelle zone periferiche.

Il prefetto Enrico Ricci ha presieduto l'incontro, che ha visto la partecipazione dei massimi rappresentanti delle forze dell'ordine, dei sindaci Nicola Fiorita di Catanzaro e Paolo Mascaro di Lamezia Terme, oltre ai comandanti delle Polizie locali. Si è trattato di un momento di condivisione di strategie e obiettivi, con l'occhio rivolto alle nuove risorse destinate dalla politica nazionale.

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha specificamente orientato fondi per questa causa, evidenziando un'attenzione particolare per la Calabria. L'implementazione dei sistemi di videosorveglianza si inquadra nell'impegno del governo Meloni per un controllo più capillare del territorio. L'obiettivo è di incrementare la sicurezza nelle città e prevenire atti criminali, seguendo le precise indicazioni tecniche fornite dagli esperti del settore.

Queste azioni si inseriscono in un contesto più ampio di politiche per la sicurezza, dove tecnologia e cooperazione tra enti locali e forze dell'ordine si fondono per creare una rete più sicura e protetta per tutti i calabresi.

Il cammino verso una Calabria più sicura è tracciato, e con le nuove tecnologie di videosorveglianza, il futuro si annuncia più sereno per i cittadini di Catanzaro e Lamezia Terme.