Stefano De Martino derubato a Milano: rubato l’orologio di lusso con il trucco dello specchietto

Orologio di lusso rubato a Stefano De Martino: il conduttore vittima del trucco dello specchietto
Il conduttore Rai vittima di un furto in zona Bocconi: cresce l’allarme sui colpi messi a segno con questa tecnica
Brutta disavventura per Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e volto Rai di Affari Tuoi. Nella giornata di ieri, a Milano, in zona Bocconi, l’ex ballerino è stato derubato del suo prezioso orologio Patek Philippe, del valore di circa 40 mila euro.
Come è avvenuto il furto
Secondo la ricostruzione, i rapinatori hanno utilizzato il cosiddetto “trucco dello specchietto”, una tecnica ormai diffusa nelle grandi città italiane. Uno scooter ha urtato lo specchietto della Mercedes di De Martino; quando il conduttore ha abbassato il finestrino per sistemarlo, è entrato in azione un secondo scooter con a bordo due uomini. Uno dei malviventi ha cercato di sfilargli l’orologio dal polso.
De Martino ha tentato di opporsi, ma di fronte alla minaccia di un’arma (“Lasciami o sparo”) è stato costretto a cedere. Il bottino: un orologio di lusso tra i più ambiti dai collezionisti.
De Martino sotto shock, ma pronto a ripartire
Il conduttore, 35 anni, originario di Torre Annunziata (Napoli), ha denunciato subito l’accaduto alle forze dell’ordine. Nonostante lo shock, continua a vivere un momento professionale positivo: il suo programma Affari Tuoi registra una media di oltre 6 milioni di spettatori a puntata, confermandosi tra i più seguiti della Rai.
Il fenomeno dei furti di orologi di lusso in Italia
L’episodio che ha coinvolto Stefano De Martino non è isolato. Negli ultimi anni i furti di orologi di lusso sono aumentati in Italia, colpendo non solo cittadini comuni ma anche personaggi famosi.
- Charles Leclerc, pilota Ferrari di Formula 1, fu derubato in Toscana di un Richard Mille personalizzato, dopo essere stato distratto con la richiesta di un selfie. La banda venne poi arrestata e condannata.
- Anche il rapper Fedez denunciò la scomparsa di un orologio prezioso durante un soggiorno a Forte dei Marmi.
Secondo gli esperti di sicurezza, i ladri prendono di mira soprattutto modelli di alto valore come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Richard Mille, facili da piazzare sul mercato nero.
Cresce l’allarme sicurezza
Il cosiddetto “trucco dello specchietto” non è nuovo: consiste nel creare una situazione che costringa la vittima ad abbassare il finestrino o a distrarsi, lasciando scoperto il polso o gli oggetti di valore. A Milano e Roma i casi sono in aumento, tanto che le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle zone centrali e nei momenti di traffico intenso.
