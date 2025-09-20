Stefano De Martino derubato a Milano: rubato l’orologio di lusso con il trucco dello specchietto

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Orologio di lusso rubato a Stefano De Martino: il conduttore vittima del trucco dello specchietto

Il conduttore Rai vittima di un furto in zona Bocconi: cresce l’allarme sui colpi messi a segno con questa tecnica

Brutta disavventura per Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e volto Rai di Affari Tuoi. Nella giornata di ieri, a Milano, in zona Bocconi, l’ex ballerino è stato derubato del suo prezioso orologio Patek Philippe, del valore di circa 40 mila euro.

Come è avvenuto il furto

Secondo la ricostruzione, i rapinatori hanno utilizzato il cosiddetto “trucco dello specchietto”, una tecnica ormai diffusa nelle grandi città italiane. Uno scooter ha urtato lo specchietto della Mercedes di De Martino; quando il conduttore ha abbassato il finestrino per sistemarlo, è entrato in azione un secondo scooter con a bordo due uomini. Uno dei malviventi ha cercato di sfilargli l’orologio dal polso.

De Martino ha tentato di opporsi, ma di fronte alla minaccia di un’arma (“Lasciami o sparo”) è stato costretto a cedere. Il bottino: un orologio di lusso tra i più ambiti dai collezionisti.

De Martino sotto shock, ma pronto a ripartire

Il conduttore, 35 anni, originario di Torre Annunziata (Napoli), ha denunciato subito l’accaduto alle forze dell’ordine. Nonostante lo shock, continua a vivere un momento professionale positivo: il suo programma Affari Tuoi registra una media di oltre 6 milioni di spettatori a puntata, confermandosi tra i più seguiti della Rai.

Il fenomeno dei furti di orologi di lusso in Italia

L’episodio che ha coinvolto Stefano De Martino non è isolato. Negli ultimi anni i furti di orologi di lusso sono aumentati in Italia, colpendo non solo cittadini comuni ma anche personaggi famosi.

Charles Leclerc , pilota Ferrari di Formula 1, fu derubato in Toscana di un Richard Mille personalizzato, dopo essere stato distratto con la richiesta di un selfie. La banda venne poi arrestata e condannata.

, pilota Ferrari di Formula 1, fu derubato in Toscana di un personalizzato, dopo essere stato distratto con la richiesta di un selfie. La banda venne poi arrestata e condannata. Anche il rapper Fedez denunciò la scomparsa di un orologio prezioso durante un soggiorno a Forte dei Marmi.

Secondo gli esperti di sicurezza, i ladri prendono di mira soprattutto modelli di alto valore come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e Richard Mille, facili da piazzare sul mercato nero.

Cresce l’allarme sicurezza

Il cosiddetto “trucco dello specchietto” non è nuovo: consiste nel creare una situazione che costringa la vittima ad abbassare il finestrino o a distrarsi, lasciando scoperto il polso o gli oggetti di valore. A Milano e Roma i casi sono in aumento, tanto che le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle zone centrali e nei momenti di traffico intenso.