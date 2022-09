Task force Colao chiude documento, input su prime aperture. "ipotesi anticipare a prima del 4 Maggio

Task force Colao chiude documento, input su prime aperture. Resta ipotesi anticipare a prima del 4 manifattura e cantieri

ROMA, 21 APR - E' terminato il lavoro della task force di Vittorio Colao su una prima proposta al governo su come impostare la "fase 2" dell'emergenza Coronavirus. A quanto si apprende, del documento si è discusso nella riunione di oltre quattro ore che si è svolta questa sera, alla presenza anche di rappresentanti del comitato tecnico scientifico. Nel documento ci sarebbero indicazioni sulle attività produttive che possono ripartire per prime, e anche in anticipo,perché a basso rischio.



Fonti del comitato spiegano che nel testo non sarebbero indicate date e che una decisione al riguardo spetterà al premier Giuseppe Conte e al governo ma prosegue ancora in queste ore il pressing di Regioni, imprese e parte della maggioranza, per riavviare già dal 27 aprile settori come la manifattura, l'edilizia e alcuni comparti della filiera alimentare ancora chiusi.



Il dossier della task force, che ha al centro i nodi del trasporto pubblico e delle modalità delle riaperture, dovrebbe essere consegnato domani al premier, ma c'è massimo riserbo sui contenuti, che potrebbero essere discussi dai commissari con il premier in una riunione non prima di venerdì.