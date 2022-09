Taverna. I Volontari VVF mettono in sicurezza albero d'alto fusto minaccia alla popolazione. Video

Taverna (CZ) 22 APR - I vigili del fuoco del comando di Catanzaro sono intervenuti nel Comune di Taverna. La squadra operativa del locale distaccamento volontario, con il supporto di un'Autoscala inviata dalla sede centrale, è intervenuta in contrada Minichella nel comune di Taverna per la messa in sicurezza di un albero d'alto fusto che per le sue condizioni, rappresentava una minaccia dell'incolumità pubblica e privata per la presenza di numerosi rami spezzati a causa di avverse condizioni meteorologiche. Non è stato registrato alcun danno a persone o cose.