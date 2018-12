Terremoto: i Vigili del fuoco di Catanzaro a Zafferana Etnea (Foto)

CATANZARO 28 DICEMBRE - Prosegue ininterrottamente l'opera di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in Sicilia. La sezione operativa dei vigili del fuoco di Catanzaro, dislocata presso il campo base in allestimento nel comune di Acireale, da questa mattina sta operando nel comune di Zafferana Etnea. Numerose le richieste per verifiche stabilità. Si sta procedendo altresì al recupero di beni di prima necessità e farmaci salvavita a quelle persone le cui abitazioni sono state danneggiate dal sisma e dichiarate inagibili.

Di Maio su Facebook

Alla fine di giornate come questa non posso fare a meno di pensare a chi offre la propria vita agli altri. Delle donne e degli uomini delle forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile conosciamo il valore, ma è in momenti come questi che ne comprendiamo il cuore. Molti di loro sono addirittura volontari, persone spinte dal proprio senso del dovere a dare qualcosa alla comunità. A loro non va solo il nostro ringraziamento e rispetto, meritano soprattutto il nostro affetto. Dimostrateglielo ogni volta che vi troverete ad avere a che fare con loro. Grazie di cuore, quello che ho visto oggi è stato terribile, ma il vostro supporto e il vostro instancabile impegno sono stati essenziali. Sentitevi orgogliosi di essere italiani per queste persone.