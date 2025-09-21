Tragedia a Brivio: due ragazze di 21 anni travolte e uccise da un’auto mentre andavano alla festa del paese

Tempo di lettura: ~2 min

Le vittime sono Milena Marangon e Giorgia Cagliani: proclamato il lutto cittadino

Una tragica notizia da Brivio, in provincia di Lecco, ha scosso la Brianza e tutta la comunità lombarda. Nella tarda serata di sabato, due ragazze di 21 anni – Milena Marangon e Giorgia Cagliani – sono state travolte e uccise da un’auto mentre si stavano recando alla tradizionale festa del paese di Brivio.

L’incidente mortale

Secondo una prima ricostruzione, le giovani avevano appena posteggiato vicino a una palestra e si stavano incamminando verso la festa paesana quando l’auto, condotta da un trentenne di origini straniere, le ha travolte in prossimità di un incrocio. A causa del violento impatto, per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. Una terza coetanea, di 20 anni, è riuscita a salvarsi ma è stata trovata in stato di forte shock dai soccorritori.

L’arresto del conducente

Il conducente del mezzo è stato arrestato. Le autorità hanno avviato accertamenti sul suo stato psicofisico per verificare le condizioni in cui si trovava al momento del sinistro. Secondo alcune fonti, l’auto potrebbe aver tentato di evitare un altro veicolo prima di terminare la sua corsa contro le ragazze e un’altra vettura.

Il dolore della comunità e il lutto cittadino

La tragedia ha profondamente segnato le comunità di Brivio e Paderno d’Adda, paese d’origine delle due vittime. I sindaci dei due Comuni hanno proclamato il lutto cittadino e annullato gli eventi in programma come segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie.

Il sindaco di Brivio, Federico Airoldi, ha dichiarato: “Questa tragedia tocca l’intera comunità. In segno di rispetto e partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino”.

Anche Gianpaolo Torchio, sindaco di Paderno d’Adda, ha espresso vicinanza alle famiglie: “L’Amministrazione comunale, anche a nome di tutta la collettività, si unisce al cordoglio per questa dolorosa perdita. Gli eventi previsti sono annullati”.

Una tragedia che colpisce tutti

Il drammatico incidente di Brivio non è solo un fatto di cronaca, ma un lutto che coinvolge due intere comunità unite nel dolore. La morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani rappresenta una ferita profonda per i familiari, gli amici e tutti coloro che le conoscevano.