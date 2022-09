Virus, divieto di ingresso in Italia da 13 paesi a rischio nuovo record in usa. Positivi a covid leader america latina

ROMA 10 LUG - Dopo l'individuazione di una serie di viaggiatori in Italia positivi al virus, il ministero della Salute ha disposto il divieto di ingresso per chi arriva da 13 Paesi a rischio. Tra questi, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bangladesh, Moldova, Perù, Repubblica Dominicana. Salgono di nuovo i contagi, +229 rispetto a ieri; 12 i morti ma per l'Istat si è esaurito a maggio l'eccesso di mortalità causato dall'epidemia.



Corre ancora invece il coronavirus negli Stati Uniti, con altri 65 mila contagi in un giorno, nuovo record, e in America Latina, dove sono risultati positivi la presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, e il numero due del Venezuela chavista, Diosdado Cabello. La Russia annuncia risultati positivi dei trial clinici sul vaccino.