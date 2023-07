XX Festival d’autunno, ventitré eventi in cartellone dal 17 agosto al 15 novembre tra Soverato, Montauro, Tropea, Santa Caterina e Catanzaro. Al via anche gli abbonamenti online

Alle prevendite dei singoli eventi del Festival d’autunno, che si terranno dal 17 agosto al 15 novembre a Soverato, Montauro, Tropea, Santa Caterina e Catanzaro, si aggiunge da oggi anche la possibilità di sottoscrivere - solo on line - l’abbonamento ai 6 spettacoli che si terranno del teatro Politeama.

Sei eventi travolgenti e profondamente diversi fra loro per accontentare tutti i target di pubblico: si parte il 22 settembre con la comicità di Maurizio Battista che salirà sul palco insieme ai Los Locos, Dado e Daniele Si Nasce; il 29 settembre sarà il turno della “cantantessa” per eccellenza, Carmen Consoli, che si esibirà in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino; il 20 ottobre spazio alla danza con la prima nazionale del Balletto del Sud e il suo “Eros e Pathos. Miti in scena” realizzato in coproduzione con il Festival d’autunno; il 28 ottobre toccherà a Machine de cirque show, uno spettacolo internazionale che arriva a Catanzaro dopo aver riscosso sold out nelle più importanti capitali del mondo: effetti speciali, acrobati e giocolieri canadesi per uno spettacolo imperdibile; il 4 novembre ad andare in scena sarà una prima nazionale, una produzione originale del Festival d’autunno, con un attore pluripremiato come Francesco Colella. L’ultimo spettacolo in abbonamento sarà il 10 novembre, l’attesa reunion di Elio e Le Storie tese, un concerto in esclusiva del Festival, che unisce musica e canzoni a satira di costume e gag esilaranti. Un marchio di fabbrica per questo gruppo unico nel panorama italiano e per la prima volta in Calabria.

«L’abbonamento a questi 6 spettacoli – ha spiegato il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce - consente di assistere a una programmazione varia e di alto livello, che spazia dalla comicità al pop, dal balletto, alla recitazione al phisical theatre: grandi eventi con artisti di fama alcuni dei quali per la prima volta in Calabria come Machine de cirque e Elio e le storie tese. In più l’abbonamento dà diritto a uno spettacolo in omaggio, che diventano due per coloro che acquisteranno contemporaneamente 10 abbonamenti, siano essi associazioni, club service o semplici gruppi di amici. Senza alcun dubbio quindi abbonarsi conviene».

Realizzato con il supporto di Mic, Regione Calabria - Calabria Straordinaria, in collaborazione con i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, il Festival d’autunno inizierà il 17 agosto con il travolgente concerto di Loredana Bertè nell’arena del Lungomare di Soverato, per spostarsi sempre rimanendo a Soverato nell’ l’arena del Teatro comunale dove ci sarà Gianmarco Carroccia con l’omaggio alle canzoni di Mogol e Battisti per celebrare gli 80 della nascita (20 agosto)del cantautore di Poggio Bustone; la finale del talent Next Music Generation (21 agosto); l’attesissimo concerto “Minaccia bionda” di Patty Pravo, con la partecipazione di Pino Strabioli (22 agosto); l’Orchestra sinfonica della Calabria con un galà lirico sinfonico dal titolo “Maraviglia. Omaggio a Enrico Caruso” ( 27 agosto). Oltre a Soverato , in agosto il Festival sarà anche alla Grangia di Montauro con “Taranta Celtica” un concerto che fonde la tarantella con la musica popolare irlandese realizzato in collaborazione con Culture Ireland (24 agosto); a Palazzo Santa Chiara a Tropea con i suoni del Mediterraneo di Eastbound (30 agosto); al Palazzo Di Francia di Santa Caterina con il Salime quintet (31 agosto) e il concerto “Il sax dal ragtime a Pino Daniele”.

Da settembre a novembre il Festival a Catanzaro proporrà ben 15 eventi . Si debutta l’8 settembre con la prima nazionale del concerto di Gonzalo Rubalcaba e Pierrick Pédron nel chiostro dell’Osservanza, prima di approdare nel complesso San Giovanni, dove si succederanno eventi per una intera settimana: il compositore di fama internazionale Remo Anzovino con la nuova produzione “Don’t forget to fly” (15 settembre), la mostra itinerante su corso Mazzini in collaborazione con l’Accademia di belle arti di Catanzaro sui venti anni del Festival e la partecipazione della street band Ottopiù (16 settembre), il trittico di danza “A-Mors” della compagnia Ocram (17 settembre), il concerto dei vincitori di Next Music Generation (18 settembre), il concerto Les Chemins de l’amour (19 settembre) del trio Mazzuca-Arnaboldi-Fedele; il Paolo Di Sabatino trio, una delle formazioni più blasonate del jazz italiano (20 settembre), il galà lirico de “L’amore negato” (21 settembre). A seguire dal 22 settembre al 10 novembre ci saranno i già citati 6 spettacoli nel teatro Politeama, mentre per concludere il 14 e il 15 novembre ci saranno le matinée per le scuole de “Le verità di Medea” della compagnia Teatro del Carro.

Per informazioni www.festivaldautunno.com.