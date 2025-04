11 Aprile "Lo so lo sai", il nuovo singolo di Luca Blindo

Dopo il successo dei suoi ultimi brani, Luca Blindo torna sulla scena musicale con il nuovo singolo "Lo so, lo sai", disponibile dall’11 aprile per l’etichetta Hopeland, su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica.

Prodotto da Lord Bart, "Lo so, lo sai", si distingue per il suo sound avvolgente e una scrittura intensa, capace di intrecciare melodia e lirismo in un racconto musicale dal forte impatto emotivo. Il brano esplora il sottile equilibrio tra certezze e dubbi, tra parole non dette e verità sussurrate, trasportando l’ascoltatore in un viaggio sonoro carico di introspezione e ritmo. Attraverso sonorità moderne e un arrangiamento raffinato, la produzione arricchisce il brano con dettagli sonori ricercati, donandogli una dimensione intensa e coinvolgente."Lo so, lo sai" conferma la crescita artistica di Luca, consolidando il suo stile unico che mescola urban, pop e sfumature elettroniche.

Con "Lo so, lo sai", Luca Blindo continua a lasciare il segno nella scena musicale, proponendo un singolo destinato a catturare il pubblico e a risuonare nelle playlist di chi ama la musica che emoziona e fa riflettere.

Dall’ 11 aprile, il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato da un lyric video.

Link al presave della traccia:

https://add-it.feiyr.com/Luca%20Blindo%20%26%20Lord%20Bart/Lo%20so%20lo%20sai