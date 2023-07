19° Giornata del Naso Rosso a Catanzaro: Un'esplosione di Gioia e Solidarietà nel Parco Gaslini.

Catanzaro. 19° giornata nazionale del Naso Rosso. Super emozionati vogliamo informare tutti i lettori che

IL 28 MAGGIO 2023, PRESSO PARCO GASLINI Catanzaro, SI TERRÀ LA 19SIMA GIORNATA DEL NASO ROSSO! Ci trovate in piazza dalle ore 10:00, per tutta la giornata si svolgeranno giochi, laboratori, palloncini, truccabimbi, musica, balli, racconta storie!

Lo scopo principale della giornata è quello di raccogliere fondi destinati ai progetti di VIP ViviamoInPositivo Italia ODV e di sensibilizzare l’opinione pubblica al volontariato clown, diffondendo il pensiero positivo, che è la nostra filosofia, e che cerchiamo, ogni volta che facciamo servizio, di trasmettere a tutti attraverso il volontariato clown.

La scelta di svolgere la manifestazione nelle piazze delle città dove sono presenti ed operano le associazioni VIP federate, vuole essere un messaggio della presenza capillare nel territorio nazionale al fine di dare visibilità ed ampia divulgazione al messaggio del Viviamo in Positivo (VIP) e ai risultati ottenuti in questi anni grazie all’impegno di tutti i Volontari Clown VIP.

Ma cos'è la GNR?

E’ l’unica giornata nazionale di raccolta fondi in piazza per i progetti di VIP Italia ODV. Solo i Volontari Clown VIP (riconoscibili dalla divisa cioè un Camice con colletto rosso, maniche a strisce bianco/verdi e bianco/gialle, scritta “ViviamoInPositivo” sulla schiena, e muniti di tesserino associativo) sono autorizzati a raccogliere fondi in piazza per VIP Italia.

Uniti per crescere (e ridere) insieme

Solo insieme e uniti ci si può confrontare, specchiare negli altri, si impara ad accettare e si è accettati. Un gruppo unito dallo scopo comune di crescere positivamente rappresenta un meraviglioso contenitore dove i talenti, le qualità e le esperienze di ciascuno possono fondersi e divenire alimento per l’evoluzione di tutti. Riconosciamo nel nostro motto gli ideali di Fratellanza, Unione e Solidarietà che sono alla base della nostra motivazione.

L’Associazione Clown Vip Catanzaro ODV è un’associazione di volontariato facente parte della Federazione Nazionale VIP Italia ODV che, nata nel 2003, attualmente coordina 71 associazioni VIP (ViviamoInPositivo) sparse sul territorio Italiano e Repubblica di San Marino.

VIP Catanzaro nasce ufficialmente il 15 Novembre 2009 grazie a tre super volontarie clown che, rientrate nella propria città di origine e sostenute dal Direttivo Nazionale, decidono di realizzare il loro sogno più grande: dare vita a questa meravigliosa favola di positività anche a Catanzaro.

Dalla realizzazione di quel sogno, dopo quasi 12 anni di attività, l’associazione è cresciuta tantissimo: VIP Catanzaro conta infatti attualmente tra i suoi soci circa ottanta Volontari Clown di Corsia e si occupa di promuovere e divulgare valori di gioia, solidarietà e crescita attraverso “la terapia del sorriso”, la clownterapia appunto, riscoprendo il bambino che abita in ognuno di noi.

Vip Catanzaro svolge i propri servizi di volontariato presso l'azienda unica ospedaliero-universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro con la quale è stata siglata apposita convenzione. In particolare, i volontari Vip sono presenti tutte le domeniche presso i reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Geriatria e un sabato al mese presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica.

Siamo Clown di corsia, ma chiamateci pure “Missionari della Gioia”, diffondiamo sorrisi negli ospedali e in diverse altre strutture sociosanitarie e con la nostra allegria, il naso rosso e il camice della Federazione, proviamo ad alleviare il disagio di chi soffre.

ViviamoInPositivo (VIP) è l’espressione esteriore di un modo di pensare, una vera filosofia di vita. Il volontario Clown VIP trasforma innanzitutto il proprio modo di pensare e di vivere, imparando giorno dopo giorno ad attingere a tutte le proprie risorse positive, ritrovando il benessere interiore indispensabile per affrontare gioiosamente con i propri compagni clown il servizio in ospedale e agire positivamente anche in situazioni drammatiche.

Per diventare Clown di Corsia VIP occorre frequentare il corso-base di formazione e completare con successo le ore di tirocinio, comprendenti gli allenamenti formativi e i servizi in ospedale, svolti insieme a clown VIP esperti. Il Corso di Formazione per Clown di Corsia è gestito da formatori specializzati e professionisti nel campo con esperienza pluriennale.

Il nostro motto è: “Coloriamo il mondo di sorrisi”!